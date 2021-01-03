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futebol

São Paulo perde para o Athletico e está eliminado do Brasileirão Sub-20

Jogo de ida das quartas de final com mando do São Paulo terminou empatada em 1 a 1 e na volta em Curitiba a equipe paranaense venceu por 1 a 0 com gol de João Pedro...
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Publicado em 

03 jan 2021 às 18:11

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 18:11

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Athletico Paranaense e São Paulo realizaram neste domingo (03) no CT do Cajú, o jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Sub-20 e quem se deu melhor foi a equipe de Curitiba, que anotou um gol com João Pedro e garantiu a classificação pelo placar agregado de 2 a 1.
O São Paulo, que tem como destaque o atacante Galeano e teve o seu contrato renovado até o final de janeiro de 2021, contaram com o retorno do zagueiro Matheus, que estava suspenso no jogo de ida, porém não foi o bastante para segurar o ataque dos mandantes, que abriram o placar na primeira etapa com o meia João Pedro e jogaram com o regulamento no restante da partida.O São Paulo até pressionou no segundo tempo e buscou o empate a qualquer custo, entretanto a forte defesa do Athletico estava bem montada e a equipe paulista não conseguiu o gol que levava a disputa para os pênaltis.
Com a vitória, o Athletico Paranaense enfrenta nas semifinais o vencedor de Flamengo e Fluminense, com vantagem de 3 a 1 para os rubro-negros conquistada no primeiro jogo.

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