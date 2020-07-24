Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo perde Daniel Alves e Tchê Tchê para a rodada final do Paulista

Jogadores levaram o terceiro amarelo e desfalcam o time contra o Guarani, que luta por uma única vaga nas quartas contra o Corinthians...
LanceNet

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 01:31

Crédito: Jogador levou o terceiro cartão amarelo e está fora do duelo contra o Guarani (Rubens Chiri/saopaulofc.net
Além de ter perdido para o Bragantino no Morumbi nesta quinta-feira, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, o São Paulo também somou outra má notícia na noite: perdeu Daniel Alves e Tchê Tchê para a partida contra o Guarani, que acontece no próximo domingo, às 16h, na Vila Belmiro.
Os dois foram titulares do técnico Fernando Diniz contra o Braga e levaram o terceiro cartão amarelo, portanto, estão suspensos do duelo. Apesar de o Tricolor já estar classificado para as quartas de final do estadual, o Guarani também perdeu nesta quinta e deseja alcançar a vaga na última rodada, ou seja, contra o São Paulo, em jogo que vale muito: o Bugre está no mesmo grupo que o Corinthians, e ambos disputam uma única vaga no mata-mata.
Além dos dois meio-campistas, Reinaldo levou o segundo amarelo e entra pendurado na próxima partida, se for escalado. É o mesmo caso do zagueiro Bruno Alves e do meia Vitor Bueno, que já entraram pendurados nesta quinta, e correm o risco de ficar de fora das quartas.
O São Paulo recebeu o Bragantino e perdeu de virada por 3 a 2. Os dois gols do Tricolor foram marcados por Pablo ainda no primeiro tempo. Mesmo com esse resultado, a equipe comandada por Fernando Diniz permanece na liderança do grupo C, com 18 pontos, e volta suas atenções para a última rodada da fase de grupos, no domingo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'
Imagem de destaque
Unabomber: como matemático superdotado que aterrorizou EUA com cartas-bomba foi preso há 30 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados