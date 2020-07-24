São Paulo perde Daniel Alves e Tchê Tchê para a rodada final do Paulista

Além de ter perdido para o Bragantino no Morumbi nesta quinta-feira, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, o São Paulo também somou outra má notícia na noite: perdeu Daniel Alves e Tchê Tchê para a partida contra o Guarani, que acontece no próximo domingo, às 16h, na Vila Belmiro.
Os dois foram titulares do técnico Fernando Diniz contra o Braga e levaram o terceiro cartão amarelo, portanto, estão suspensos do duelo. Apesar de o Tricolor já estar classificado para as quartas de final do estadual, o Guarani também perdeu nesta quinta e deseja alcançar a vaga na última rodada, ou seja, contra o São Paulo, em jogo que vale muito: o Bugre está no mesmo grupo que o Corinthians, e ambos disputam uma única vaga no mata-mata.
Além dos dois meio-campistas, Reinaldo levou o segundo amarelo e entra pendurado na próxima partida, se for escalado. É o mesmo caso do zagueiro Bruno Alves e do meia Vitor Bueno, que já entraram pendurados nesta quinta, e correm o risco de ficar de fora das quartas.
O São Paulo recebeu o Bragantino e perdeu de virada por 3 a 2. Os dois gols do Tricolor foram marcados por Pablo ainda no primeiro tempo. Mesmo com esse resultado, a equipe comandada por Fernando Diniz permanece na liderança do grupo C, com 18 pontos, e volta suas atenções para a última rodada da fase de grupos, no domingo.