São Paulo perde clássico de virada e encerra primeira fase do Brasileirão Sub-17 em terceiro lugar do Grupo A

Neste sábado (3), o time sub-17 do São Paulo foi derrotado por 3 a 1, de virada, pelo Palmeiras, na nona rodada da fase de grupos do Brasileirão Sub-17. O jogo foi disputado no CFA de Cotia.
O primeiro tempo foi de pressão são-paulina no ataque. Assim, o time da casa abriu o placar aos 19 minutos, com gol de Newerton, que recebeu a bola de Kauê Canela, girou e mandou para o fundo das redes.
Ainda na primeira etapa, aos 37 minutos, o Palmeiras empatou com Kauan Santos, que acertou um chute forte e no canto após a bola sobrar depois de uma disputa de cabeça.
No segundo tempo, o Tricolor teve a chance de voltar a frente do placar mais de uma vez. O time acertou duas bolas na trave, com Negrucci e Caio
Porém, no fim do jogo, aos 43 minutos do segundo tempo, o Palmeiras virou com Daniel Silva e ,aos 46, fechou o placar em 3 a 1 com um gol de Wendell, que driblou o goleiro e bateu para o gol aberto.Com a derrota no Choque-Rei, o Tricolor encerrou a fase de grupos do campeonato em terceiro lugar do Grupo A, com 17 pontos conquistados. Na próxima fase do torneio, as quartas de final, o São Paulo joga contra o Fluminense, time contra o qual o Tricolor se sagrou campeão da Copa do Brasil 2020 da categoria.