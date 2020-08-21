São Paulo perde chance de quebrar retrospecto negativo contra o Bahia

Crédito: Maurício Rummens/Fotoarena

Tentando se encontrar em campo, o São Paulo colecionou, na noite da última quinta-feira, no Morumbi, mais um resultado aquém do esperado na temporada 2020. O adversário da vez foi o Bahia, e o placar terminou em 1 a 1, graças tanto a uma defesa de pênalti do goleiro Tiago Volpi, como também do gol salvador de Luciano, estreante. Mais uma vez, então, o Tricolor baiano mostrou-se uma pedra no sapato dos paulistas.

O retrospecto geral mostra equilíbrio: são 15 vitórias para cada lado e 14 empates, mas o problema vem sendo nos últimos cinco confrontos: foram três igualdades no placar e duas derrotas. Um dos empates aconteceu justamente na última noite, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro – o São Paulo tem quatro pontos somados na competição, com uma vitória, um empate e uma derrota (o primeiro jogo foi adiado, contra o Goiás, devido à quantidade de atletas adversários contaminados pela Covid-19).Anteriormente, o outro empate havia sido no dia 9 de outubro de 2019, também pelo Brasileirão, na 24ª rodada. Na Arena Fonte Nova, as equipes empataram por 0 a 0, mesmo placar do primeiro turno, quando o jogo aconteceu no Morumbi. No entanto, a torcida são-paulina está engasgada com as duas derrotas para o Bahia, que aconteceram justamente na Copa do Brasil do ano passado.