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futebol

São Paulo pega Grêmio em mata-mata da Copa querendo o ‘desempate’

Nas ocasiões anteriores, equipes se encontraram nas oitavas e nas quartas da competição, com duas eliminações para cada lado; decisão começa nesta quarta, às 21h30...

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

20 dez 2020 às 09:00
Crédito: Jogadores disputam bola em jogo entre Grêmio e São Paulo (Fotoarena/Maurício Rummens/Agência Lancepress!
O São Paulo ainda tem alguns dias para se preparar para o primeiro confronto da semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio, que acontece nesta quarta-feira, às 21h30, no sul do país. No entanto, essa ‘final antecipada’ tem um gostinho de desempate: esta será a quinta vez que os clubes se encontram em uma fase eliminatória da competição, com duas eliminações para cada lado.
Em 1990, o Tricolor paulista eliminou o Tricolor gaúcho nas oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo acabou 1 a 1 e o segundo 0 a 0. Como os paulistas fizeram um gol fora de casa, acabaram passando. O campeão daquela edição foi o Flamengo, ao bater o Goiás na final.
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Já em 95, foi a vez dos gaúchos passarem de fase, mas nas quartas de final. A partida de ida foi 1 a 1 e a de volta 2 a 0. O Grêmio foi para a final, mas ficou com o vice após perder para o Corinthians. Três anos depois, mais uma vez o São Paulo foi o vencedor do confronto, novamente nas oitavas, por dois placares de 2 a 0. O campeão viria a ser o Palmeiras, que bateria o Cruzeiro na decisão. Por fim, em 2001, o Grêmio eliminou mais uma vez o Tricolor, de novo nas quartas, com placares de 2 a 1 e 4 a 3. Naquela edição, o time gaúcho foi o vencedor ao bater o Coritiba na final.
Esta, portanto, será a quinta vez que as equipes se encontrarão, a primeira na fase de semifinal. São duas eliminações para cada lado, ou seja, desta vez haverá um desempate – o jogo de ida acontece nesta quarta, às 21h30, e o jogo da volta no dia 30, no Morumbi.
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Enquanto o São Paulo ainda não possui o título da competição, o Grêmio já venceu em cinco oportunidades anteriores. Na outra semifinal, brigam por uma vaga na decisão América-MG (nenhum título) e Palmeiras (três taças).

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