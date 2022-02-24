São Paulo pede apoio a governo e se coloca à disposição para ajudar atletas na Ucrânia

O São Paulo enviou nesta quinta-feira (24), um ofício ao Itamaraty, direcionado ao ministro das relações exteriores, Carlos França, pedindo ajuda aos jogadores brasileiros que estão na Ucrânia, país assolado pela guerra com a Rússia. No documento, ao qual o LANCE! teve acesso, tem a assinatura do presidente Julio Casares, que vem compartilhando publicações nas redes sociais pedindo alguma atitude do governo em relação ao jogadores brasileiros que estão no país europeu.

- O São Paulo Futebol Clube não pode se omitir nesse momento, razão pela qual se dirige, respeitosamente, a Vossa Excelência, para solicitar que o Ministério da Relações Exteriores adote todas as providências possíveis para resgatar esses brasileiros da zona do conflito instalado e trazê-los em segurança de volta à pátria mãe, até que os lamentáveis acontecimentos em tela se resolvam definitivamente - diz o São Paulo no documento. - Evidentemente que o resgate que se mostra imperioso não deve se limitar aos brasileiros ligados ao esporte, mas a todos irmãos que se encontram em situação assemelhada a essas famílias que estão conectadas com nossa instituição. Certos da existência de movimentação deste Ministério convergente ao pleito ora deduzido, o São Paulo Futebol Clube se coloca à disposição para colaborar com ações humanitárias que venham ser coordenadas para amparar as famílias que venham ser resgatadas - completa o clube.