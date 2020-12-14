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futebol

São Paulo peca nos erros individuais e de criação em derrota no Majestoso

Tricolor ficou preso na boa marcação do Corinthians, errou em lances capitais do jogo e não conseguiu boas trocas de passes contra o rival na Neo Química Arena...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2020 às 08:00

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 08:00

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo não mostrou as qualidades que vem tendo na temporada contra o Corinthians na derrota por 1 a 0, em Itaquera, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vários fatores ajudam a ilustrar o porque de um jogo ruim e a lentidão do sistema ofensivo do Tricolor no Majestoso.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
O principal motivo pode ser visto nessa foto que ilustra a matéria. Para cadajogador do São Paulo, haviam dois marcadores do Corinthians. Enquanto isso, a defesa são-paulina não conseguia acompanhar o ataque corintiano e só não levou mais gols devido a falta de pontaria dos atacantes do Alvinegro. Segundo o 'Sofa Score', site especializado em estatísticas, o São Paulo teve 13 desarmes, enquanto o Corinthians conseguiu 24, quase o dobro da equipe de Diniz. A lentidão do São Paulo na criação também foi um agravante para a derrota em Itaquera. Tema abordado na coletiva de Fernando Diniz, o Tricolor teve posse de bola na defesa, sem levar perigo ao sistema defensivo do Corinthians. Para se ter uma ideia, o jogador com mais passes foi Daniel Alves, com 86 e o segundo no quesito foi o zagueiro Arboleda, com 73 passes. Igor Gomes e Gabriel Sara, responsáveis pela criação, ficaram aquém do esperado, 25 e 46 passes, respectivamente.
Outra questão que atrapalhou o São Paulo no Majestoso foram os erros individuais. O gol do Corinthians, marcado por Otero, é um exemplo. Reinaldo errou o passe na construção da jogada, e iniciou o contra-ataque que resultou no gol corintiano. A saída de bola, tão elogiada nas últimas partidas, foi preocupante, com Volpi quase entregando um tento de Camacho na segunda etapa.
Sendo assim, o revés contra o Corinthians precisa ser um jogo de atenção para o São Paulo, que terá sequência dura pela frente, enfrentando o vice-líder Atlético-MG e tendo as semifinais da Copa do Brasil contra o Grêmio.

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