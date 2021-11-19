Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo parabeniza Sandro Hiroshi, que completa 42 anos nesta sexta

Atacante foi campeão paulista de 2000, do Rio-São Paulo de 2001 e do Super Paulista de 2002 com a camisa do Tricolor, onde disputou 89 jogos e marcou 17 gols...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 nov 2021 às 11:37

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 11:37

O São Paulo prestou uma homenagem nas redes sociais para o ex-atacante Sandro Hiroshi, que completa 42 anos nesta sexta-feira (19). Bastante identificado com a torcida, ele teve boa passagem pelo Tricolor entre 1999 e 2002. Um desejo de felicidades para Sandro Hiroshi, campeão paulista de 2000, do RJ-SP de 2001 e do Super Paulista de 2002, e que hoje completa 42 anos de idade - escreveu o São Paulo nas redes sociais. Durante a sua passagem pelo Tricolor, Hiroshi atuou em 89 jogos, com 17 gols marcados, conquistando o Paulista de 2000, o Rio-São Paulo de 2001 e o Super Paulista de 2002. Depois do São Paulo, ele atuou no Flamengo, além de outros clubes brasileiros e no futebol coreano.
Crédito: SandroHiroshicompleta42anosnestasexta-feira(Foto:Divulgação/Lance

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados