São Paulo parabeniza Sandro Hiroshi, que completa 42 anos nesta sexta

O São Paulo prestou uma homenagem nas redes sociais para o ex-atacante Sandro Hiroshi, que completa 42 anos nesta sexta-feira (19). Bastante identificado com a torcida, ele teve boa passagem pelo Tricolor entre 1999 e 2002. Um desejo de felicidades para Sandro Hiroshi, campeão paulista de 2000, do RJ-SP de 2001 e do Super Paulista de 2002, e que hoje completa 42 anos de idade - escreveu o São Paulo nas redes sociais. Durante a sua passagem pelo Tricolor, Hiroshi atuou em 89 jogos, com 17 gols marcados, conquistando o Paulista de 2000, o Rio-São Paulo de 2001 e o Super Paulista de 2002. Depois do São Paulo, ele atuou no Flamengo, além de outros clubes brasileiros e no futebol coreano.