São Paulo parabeniza Rogério Ceni: 'Nasceu para conquistar o mundo'

Este sábado é de comemorações para Rogério Ceni. Ídolo e atual técnico do São Paulo, o 'M1to' completa 49 anos re recebeu uma homenagem do clube nas redes sociais. - Dia de festejar os 49 anos do M1TO! Maior goleiro-artilheiro da história do futebol, Rogério Ceni nasceu para conquistar o mundo, colecionar títulos e recordes. Líder e obcecado por vitórias, ele comanda o Tricolor hoje em busca de mais troféus. Parabéns, Rogério - escreveu o Tricolor.