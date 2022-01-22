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futebol

São Paulo parabeniza Rogério Ceni: 'Nasceu para conquistar o mundo'

Ídolo e atual técnico do Tricolor completa 49 anos neste sábado...
LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2022 às 10:35

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 10:35

Este sábado é de comemorações para Rogério Ceni. Ídolo e atual técnico do São Paulo, o 'M1to' completa 49 anos re recebeu uma homenagem do clube nas redes sociais. - Dia de festejar os 49 anos do M1TO! Maior goleiro-artilheiro da história do futebol, Rogério Ceni nasceu para conquistar o mundo, colecionar títulos e recordes. Líder e obcecado por vitórias, ele comanda o Tricolor hoje em busca de mais troféus. Parabéns, Rogério - escreveu o Tricolor.
Durante a sua passagem como jogador do São Paulo, Ceni conquistou duas Libertadores (1993 e 2005), dois Mundiais (1993 e 2005), três Campeonatos Brasileiros (2006,2007 e 2008), uma Copa Sul-Americana (2012), três Campeonatos Paulistas (1998, 2000 e 2005), além de um Torneio Rio-São Paulo (2001). Agora como treinador, cargo que ocupa desde outubro do ano passado, Rogério Ceni tem a missão de comandar o clube rumo a mais conquistas.
Crédito: RogérioCenicompleta49anosnestesábado(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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