AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

São Paulo parabeniza Muricy Ramalho por aniversário de 65 anos

Ex-técnico é um dos principais ídolos da história do clube e completa, nesta segunda-feira, mais uma data festiva; relembre as conquistas do professor com o time...

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 18:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 nov 2020 às 18:00
Crédito: Divulgação
O dia 30 de novembro não pode passar em branco para o torcedor são-paulino. O ex-técnico e ídolo Muricy Ramalho completa, neste 2020, 65 anos de idade, e sua história não pode ser separada das conquistas que ele teve com o clube paulista.
Nas redes sociais, o Tricolor homenageou o treinador com duas postagens em suas redes sociais.
- A nossa semana começa com os parabéns para Muricy Ramalho. Atacante do Tricolor entre 1973 e 1979 e um dos maiores treinadores da nossa história, ele comemora 65 anos hoje. Torcedor, deixe sua mensagem de carinho para o Muricy – diz a primeira delas. Depois, o clube aproveitou o momento para relembrar dois vídeos com o ex-técnico, os episódios 1 e 2 da série “Muricy Corneta”, na Legends Cup.
Atualmente comentarista, ele foi primeiro jogador, quando atuou com as camisas do São Paulo, Pontagrossense e Puebla, quando conquistou os títulos do Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro (Tricolor) e Campeonato Mexicano. No entanto, foi como técnico seu principal destaque.Apesar de ter comandado diversas equipes, entre elas o Santos (com quem venceu diversos títulos, como a Libertadores, em 2011) e o Fluminense (Brasileiro de 2010), Muricy Ramalho é muito identificado com o São Paulo. À frente do clube foram três Brasileiros em sequência (2006, 2007 e 2008), uma Copa Conmebol (1994) e uma Copa Master Conmebol (1996), em três passagens, a primeira delas como auxiliar de Telê Santana e depois como técnico principal.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carreta pegando fogo na BR 101, em Anchieta
Carreta pega fogo e interdita totalmente a BR 101 em Anchieta
Imagem BBC Brasil
Análise: Trump não tem opção melhor do que negociar com o Irã
Imagem de destaque
Da euforia ao 'nunca mais vai ser campeão': o que a eliminação do Brasil da Copa pode nos ensinar sobre frustrações

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados