São Paulo parabeniza Muricy Ramalho por aniversário de 65 anos

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O dia 30 de novembro não pode passar em branco para o torcedor são-paulino. O ex-técnico e ídolo Muricy Ramalho completa, neste 2020, 65 anos de idade, e sua história não pode ser separada das conquistas que ele teve com o clube paulista.

Nas redes sociais, o Tricolor homenageou o treinador com duas postagens em suas redes sociais.

- A nossa semana começa com os parabéns para Muricy Ramalho. Atacante do Tricolor entre 1973 e 1979 e um dos maiores treinadores da nossa história, ele comemora 65 anos hoje. Torcedor, deixe sua mensagem de carinho para o Muricy – diz a primeira delas. Depois, o clube aproveitou o momento para relembrar dois vídeos com o ex-técnico, os episódios 1 e 2 da série “Muricy Corneta”, na Legends Cup.