São Paulo parabeniza Muricy Ramalho por aniversário de 65 anos

O dia 30 de novembro não pode passar em branco para o torcedor são-paulino. O ex-técnico e ídolo Muricy Ramalho completa, neste 2020, 65 anos de idade, e sua história não pode ser separada das conquistas que ele teve com o clube paulista.
Nas redes sociais, o Tricolor homenageou o treinador com duas postagens em suas redes sociais.
- A nossa semana começa com os parabéns para Muricy Ramalho. Atacante do Tricolor entre 1973 e 1979 e um dos maiores treinadores da nossa história, ele comemora 65 anos hoje. Torcedor, deixe sua mensagem de carinho para o Muricy – diz a primeira delas. Depois, o clube aproveitou o momento para relembrar dois vídeos com o ex-técnico, os episódios 1 e 2 da série “Muricy Corneta”, na Legends Cup.
Atualmente comentarista, ele foi primeiro jogador, quando atuou com as camisas do São Paulo, Pontagrossense e Puebla, quando conquistou os títulos do Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro (Tricolor) e Campeonato Mexicano. No entanto, foi como técnico seu principal destaque.Apesar de ter comandado diversas equipes, entre elas o Santos (com quem venceu diversos títulos, como a Libertadores, em 2011) e o Fluminense (Brasileiro de 2010), Muricy Ramalho é muito identificado com o São Paulo. À frente do clube foram três Brasileiros em sequência (2006, 2007 e 2008), uma Copa Conmebol (1994) e uma Copa Master Conmebol (1996), em três passagens, a primeira delas como auxiliar de Telê Santana e depois como técnico principal.