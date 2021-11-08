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futebol

São Paulo parabeniza Luis Fabiano, terceiro maior goleador da história do clube

Campeão da Sul-Americana de 2012 e do Rio-São Paulo de 2001, o Fabuloso completa 41 anos nesta segunda-feira (08). Jogador sonha com despedida pelo clube...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2021 às 12:17

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 12:17

Crédito: Reprodução / saopaulofc.net
O São Paulo usou as redes sociais para parabenizar o atacante Luis Fabiano, que completa 41 anos nesta segunda-feira (08). Bastante identificado com a torcida, o Fabuloso, como é conhecido, é ídolo do Tricolor, onde é o terceiro maior artilheiro da história, com 212 gols. - Terceiro maior goleador da história do São Paulo, campeão da Sul-Americana de 2012 e do Rio-São Paulo de 2001, Luis Fabiano completa 41 anos de idade. Parabéns, LUIS FA-BI-A-NO - escreveu o Tricolor.
Pelo São Paulo, o Fabuloso disputou 347 jogos, com 183 vitórias, 68 empates e 96 derrotas, marcando 212 gols. Em entrevista ao canal do Jorge Nicola no YouTube, Casares comentou sobre uma possibilidade de realizar um jogo festivo de despedida para o Fabuloso.
- Gosto muito do Luis. Quem não gosta, né, do Luis Fabiano? Eu disse que ele merece, e vai merecer, uma grande despedida do São Paulo. Jogar profissionalmente é outra coisa. Claro que ele tem a vontade dele, ele acha que tem condição, isso é normal. O Luis merece um estádio cheio, uma grande despedida com uma camisa promocional, uma grande festa. Infelizmente, com a razão da pandemia, todo esse projeto ficou adiado, para que, quando voltar a ter público, aí sim, o Luís Fabiano faz a sua despedida - disse.

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