São Paulo parabeniza Luis Fabiano, terceiro maior goleador da história do clube

Crédito: Reprodução / saopaulofc.net

O São Paulo usou as redes sociais para parabenizar o atacante Luis Fabiano, que completa 41 anos nesta segunda-feira (08). Bastante identificado com a torcida, o Fabuloso, como é conhecido, é ídolo do Tricolor, onde é o terceiro maior artilheiro da história, com 212 gols. - Terceiro maior goleador da história do São Paulo, campeão da Sul-Americana de 2012 e do Rio-São Paulo de 2001, Luis Fabiano completa 41 anos de idade. Parabéns, LUIS FA-BI-A-NO - escreveu o Tricolor.

Pelo São Paulo, o Fabuloso disputou 347 jogos, com 183 vitórias, 68 empates e 96 derrotas, marcando 212 gols. Em entrevista ao canal do Jorge Nicola no YouTube, Casares comentou sobre uma possibilidade de realizar um jogo festivo de despedida para o Fabuloso.