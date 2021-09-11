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futebol

São Paulo parabeniza ídolo Ricardo Rocha por aniversário de 59 anos

Com a camisa do Tricolor, zagueiro foi campeão paulista em 1989 e brasileiro em 1991. Em 1994, ele foi campeão do mundo pela Seleção Brasileira, nos Estados Unidos...

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 17:00

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2021 às 17:00
Crédito: Arquivo Histórico do São Paulo FC
Neste sábado (11), o São Paulo publicou em suas redes sociais uma mensagem de feliz aniversário para o ex-zagueiro Ricardo Rocha, ídolo do clube. Completando 59 anos, o ex-atleta teve passagem breve, mas vitoriosa, pelo Tricolor paulista. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Ricardo Rocha defendeu o São Paulo de 1989 a 1991. Nestes três anos em que esteve no clube, o zagueiro disputou 70 partidas, vencendo o Campeonato Paulista de 1899 e o Campeonato Brasileiro de 1991.
Em seu perfil nas redes sociais, o Tricolor relembrou as conquistas de Ricardo Rocha com a camisa do clube e o parabenizou.
- Ricardo Rocha, campeão Brasileiro de 1991 e Paulista de 1989 pelo Tricolor, completa 59 anos de idade! Parabéns - publicou o clube.O zagueiro fez parte do grupo da Seleção Brasileira na conquista da Copa do Mundo de 1994, quando o Brasil se tornou o primeiro país tetracampeão do torneio.
Após sua aposentadoria, Ricardo Rocha chegou a ser treinador, dirigente e atualmente é comentarista.

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