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futebol

São Paulo parabeniza ídolo Raí pelo seu aniversário de 56 anos

Ex-jogador foi um dos principais atletas do Tricolor, onde conquistou o bicampeonato da Libertadores, um Mundial e um Brasileiro, além de cinco campeonatos paulistas...

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 11:15

LanceNet

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Publicado em 

15 mai 2021 às 11:15
Crédito: Tom Dib/Lancepress!
O São Paulo homenageou o ex-meia Raí neste sábado (15), data em que o ídolo do clube completa 56 anos de idade. O Tricolor fez uma postagem nas suas redes sociais lembrando a data comemorativa.
ATUAÇÕES: Benítez brilha, e Igor Vinícius e Gabriel Sara se destacam em classificação do São Paulo
Pelo clube do Morumbi, Raí fez 395 jogos, com 128 gols e nove títulos oficiais, entre eles o bicampeonato da Libertadores em 1992 e 1993 e o Mundial de Clubes de 1992.
VEJA OS CONFRONTOS DAS SEMIFINAIS DO PAULISTÃO! - Hoje é um dia especial para o Terror do Morumbi: 56 anos de Raí! Um dos responsáveis por elevar o patamar do São Paulo no cenário mundial, o ídolo só não fez chover no Tricolor: 395 jogos, 128 gols (muitos decisivos) e 9 títulos oficiais. Parabéns, Raí! - escreveu o perfil do São Paulo. Depois de encerrar a carreira, Raí foi dirigente do Tricolor, onde começou sua passagem em dezembro de 2017. Deixou a equipe em 1 de fevereiro de 2021, após a demissão do técnico Fernando Diniz.

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