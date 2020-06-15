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futebol

São Paulo parabeniza Fabão, multicampeão pelo clube

Ex-zagueiro faz 44 anos nesta segunda (15) e foi parabenizado pelo Tricolor em suas redes sociais, com a lembrança de títulos e gols decisivos com a camisa do time paulista...
LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2020 às 16:43

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 16:43

Crédito: Ex-zagueiro jogou no Tricolor entre 2004 e 2006 (Divulgação/SPFC
Nesta segunda-feira, dia 15 de junho, o ex-zagueiro Fabão completa 44 anos de idade, e o São Paulo não deixou a data passar em branco. Com várias postagens nas redes sociais, o clube relembrou a passagem do jogador, que rendeu, entre outros títulos a Libertadores e o Mundial de 2005.
- Hoje tem parabéns para o grande Fabão! O zagueiro campeão mundial 2005, da Copa Libertadores de 2005, do Brasileiro de 2006 e do Paulista de 2005 completa 44 anos de idade! – escreveu o Tricolor.E MAIS:Veja como estão os contratos dos garotos do São PauloOrganizadas retomam cenário político após Diretas Já, diz especialistaFisiologista do São Paulo diz que será preciso ter um mês de treinosMarco Aurélio ainda não confirma candidatura e diz que não vai prometer Ceni e MuricyFabão atuou no São Paulo entre 2004 e 2006, tendo feito 112 jogos com a camisa do time. No seu currículo, ele tem um Campeonato Paulista (2005) e um Brasileiro (2006), além dos já mencionados Mundial e Libertadores, em 2005.
No total, foram 15 gols marcados, alguns deles muito decisivos, como na vitória sobre o River Plate, na semifinal da Libertadores de 2005; na vitória sobre o Athletico-PR na final daquela competição e novamente contra o Furacão, mas no Brasileiro de 2006, o ‘jogo do título’.Hoje tem parabéns para o grande Fabão! O zagueiro campeão mundial 2005, da Copa Libertadores de 2005, do Brasileiro de 2006 e do Paulista de 2005 completa 44 anos de idade! ?? ?? pic.twitter.com/Kkhuo2Ppju— São Paulo FC (de ?) (@SaoPauloFC) June 15, 2020 E MAIS:

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