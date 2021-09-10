São Paulo parabeniza ex-jogador japonês que inspirou criação de Oliver Tsubasa

Crédito: Montagem LANCE!

O São Paulo parabenizou nas redes sociais o ex-jogador japonês Musashi Mizushima, que vestiu a camisa do São Paulo entre 1975 e 1985 e serviu de inspiração para a criação do personagem OLiver Tsubasa, do icônico anime de futebol 'Super Campeões'. Ele completa 57 anos nesta sexta-feira (10). O Tricolor relembrou a curiosa história do jogador com o clube e o personagem querido pelo povo brasileiro.

- Hoje é aniversário de Musashi Mizushima, atleta japonês do time campeão paulista de 1985 e uma das fontes de inspiração para a criação de Oliver Tsubasa, de Supercampeões. Felicidades - escreveu o São Paulo. Entenda a ligação entre Oliver Tsubasa e o São PauloPara entender essa história, temos que voltar ao ano de 1975. Tsubasa Ozora, ou Oliver Tsubasa, foi inspirado em um jogador japonês que vestiu a camisa do São Paulo entre 1975 e 1985. O jogador é Musashi Mizushima, astro no território japonês.

Naquele ano, o São Paulo deixou que o jovem meia-atacante de 11 anos treinasse na base do clube. Era uma recomendação de Pelé, que o descobriu durante ida ao Japão. Musashi deixou tudo para trás no Japão e sua determinação para vencer no mundo do futebol ficou conhecida em todo o país. Na época, o futebol no Japão não era profissional e os nipônicos nunca tinham disputado uma Copa do Mundo. Logo, as esperanças por dias melhores no esporte estavam nos pés de Musashi, que ganhou fama por isso.

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CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Anos depois, em 1981, o fã de futebol e escritor iniciante Yoichi Takahashi decidiu produzir seu primeiro mangá e usou o futebol como tema, empolgado com a globalização do esporte. O objetivo era tornar o futebol mais popular no Japão. Usando personagens carismáticos e sonhadores, criou "Capitain Tsubasa", que logo caiu nas graças do público.