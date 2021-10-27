São Paulo parabeniza ex-jogador Hugo, que completa 41 anos nesta quarta

O São Paulo prestou uma homenagem nas redes sociais para o ex-meia Hugo, que completa 41 anos nesta quarta-feira (27). Bastante identificado com a torcida, ele fez parte do elenco que conquistou o bicampeonato brasileiro em 2007 e 2008. Hoje o Hugo comemora 41 anos! Natural do Rio de Janeiro (RJ), Hugo Henrique Assis do Nascimento passou pela base do Tricolor (2000 e 2001) e voltou ao clube para ser bicampeão do Brasileiro (2007 e 2008). Quem não se lembra da sua canhota?! Parabéns, Hugo - escreveu o Tricolor nas redes sociais. Após sua passagem no São Paulo, Hugo jogou no Grêmio e foi para o futebol árabe e japonês. No Brasil, ainda jogou por Sport, Goiás, Vitória e Náutico, até encerrar sua carreira em 2017 quando estava no Juventude.
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