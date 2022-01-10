São Paulo parabeniza ex-goleiro e ídolo Zetti pelos 57 anos

O São Paulo usou suas redes sociais para parabenizar o ex-goleiro Zetti por seu aniversário de 57 anos, completados nesta segunda-feira (10)."Hoje quem faz aniversário, completando 57 anos de idade, é o goleiro multicampeão Zetti. Atualmente coordenador de goleiros da base do Tricolor, Zetti realizou 432 jogos pelo clube entre 1990 e 1996", começou o post.

"Zetti fez 432 jogos com a camisa do Tricolor entre 1990 e 1996, e ele tem, entre suas principais conquistas, os títulos de bicampeão mundial de 1992 e 1993; da Libertadores de 1992 e 1993, da Supercopa de 1993, da Recopa de 1993 e 1994, da Copa Master Conmebol de 1996, do Brasileiro de 1991 e do Paulista de 1991 e 1992. Felicidades, Zetti!", finalizou.