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futebol

São Paulo parabeniza ex-goleiro e ídolo Zetti pelos 57 anos

Tricolor usou as redes sociais para homenagear Zetti nesta segunda-feira (10)...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 16:50

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 16:50

O São Paulo usou suas redes sociais para parabenizar o ex-goleiro Zetti por seu aniversário de 57 anos, completados nesta segunda-feira (10)."Hoje quem faz aniversário, completando 57 anos de idade, é o goleiro multicampeão Zetti. Atualmente coordenador de goleiros da base do Tricolor, Zetti realizou 432 jogos pelo clube entre 1990 e 1996", começou o post.
O Tricolor listou os títulos conquistados por Zetti, atual coordenador de goleiros da equipe de base.
"Zetti fez 432 jogos com a camisa do Tricolor entre 1990 e 1996, e ele tem, entre suas principais conquistas, os títulos de bicampeão mundial de 1992 e 1993; da Libertadores de 1992 e 1993, da Supercopa de 1993, da Recopa de 1993 e 1994, da Copa Master Conmebol de 1996, do Brasileiro de 1991 e do Paulista de 1991 e 1992. Felicidades, Zetti!", finalizou.
Crédito: Zetticompleta57anosnestasegunda-feira(10(Foto:Divulgação/SãoPaulo)

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