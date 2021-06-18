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São Paulo parabeniza Duda e Formiga por convocação para Olimpíada

Tricolor fez postagem nas redes sociais vibrando com o chamado da dupla para a seleção brasileira feminina, que disputará os Jogos Olímpicos de Tóquio...
LanceNet

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Publicado em 

18 jun 2021 às 13:36

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 13:36

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo terá duas jogadoras de seu elenco na seleção brasileira feminina que disputará os Jogos Olímpicos de Tóquio entre os dias 23 de julho e 8 de agosto. A meio-campista Formiga e a meia-atacante Duda serão as representantes do Tricolor na competição.
Duelos LANCE! Quem é melhor: Santos ou São Paulo? Escolha e vote por posição!
Nas suas redes sociais, o Tricolor fez uma postagem falando sobre o chamado da dupla. Duda foi convocada para a primeira Olimpíada de sua carreira, enquanto Formiga vai para a sua sétima da carreira.
São Paulo reencontrará Diniz: veja os técnicos que dirigiram São Paulo e Santos neste século As jogadoras do Tricolor viajam no próximo dia 25 de junho para uma pré-temporada em Portland, nos Estados Unidos, e na sequência embarcam direto para Tóquio.
A seleção feminina está no Grupo F, ao lado de China, Holanda e Zâmbia. A estreia do Brasil está marcada para o dia 21 de julho, contra as chinesas.

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