São Paulo parabeniza Duda e Formiga por convocação para Olimpíada

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo terá duas jogadoras de seu elenco na seleção brasileira feminina que disputará os Jogos Olímpicos de Tóquio entre os dias 23 de julho e 8 de agosto. A meio-campista Formiga e a meia-atacante Duda serão as representantes do Tricolor na competição.

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Nas suas redes sociais, o Tricolor fez uma postagem falando sobre o chamado da dupla. Duda foi convocada para a primeira Olimpíada de sua carreira, enquanto Formiga vai para a sua sétima da carreira.

São Paulo reencontrará Diniz: veja os técnicos que dirigiram São Paulo e Santos neste século As jogadoras do Tricolor viajam no próximo dia 25 de junho para uma pré-temporada em Portland, nos Estados Unidos, e na sequência embarcam direto para Tóquio.