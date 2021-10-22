São Paulo parabeniza Arboleda, que completa 30 anos nesta sexta

O São Paulo prestou uma homenagem nas redes sociais para o zagueiro Arboleda, que completa 30 anos nesta sexta-feira (22). Bastante identificado com a torcida, o equatoriano esteve presente nesta semana na final do Paulista de Basquete, vencida pelo Tricolor. - Hoje é dia de parabenizar o Arboleda, que comemora 30 anos de vida! Orgulho da cidade de Esmeraldas, no Equador, Arbo está desde 2017 no Tricolor, com 180 jogos pelo clube e 13 gols marcados. Parabéns, hermanito - escreveu o São Paulo nas redes sociais.