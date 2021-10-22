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futebol

São Paulo parabeniza Arboleda, que completa 30 anos nesta sexta

Zagueiro equatoriano é um dos principais jogadores do Tricolor e faz aniversário. Arboleda está desde 2017 no Tricolor, com 180 jogos pelo clube e 13 gols marcados...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2021 às 12:00

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 12:00

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc.net
O São Paulo prestou uma homenagem nas redes sociais para o zagueiro Arboleda, que completa 30 anos nesta sexta-feira (22). Bastante identificado com a torcida, o equatoriano esteve presente nesta semana na final do Paulista de Basquete, vencida pelo Tricolor. - Hoje é dia de parabenizar o Arboleda, que comemora 30 anos de vida! Orgulho da cidade de Esmeraldas, no Equador, Arbo está desde 2017 no Tricolor, com 180 jogos pelo clube e 13 gols marcados. Parabéns, hermanito - escreveu o São Paulo nas redes sociais.
Nesta temporada, Arboleda disputou 31 jogos, com quatro gols marcados. Nessas 31 partidas, foram 18 vitórias, nove empates e apenas quatro derrotas com ele em campo. O defensor não deve ser problemas para o São Paulo na partida contra o Red Bull Bragantino, neste domingo (24), às 18h15, em Bragança. Com o retorno de Miranda, Ceni tem dúvidas na escalação da zaga, já que tem o capitão, Arboleda e Léo à disposição.

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