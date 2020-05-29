São Paulo parabeniza aniversariante Hernanes com vídeo

Nesta sexta-feira, o meio-campista Hernanes, ídolo do São Paulo, comemora 35 anos de idade. O clube não deixou de parabenizar seu atleta nas redes sociais e postou não apenas uma mensagem, como também um vídeo em homenagem ao jogador.
- Hoje é dia de celebrar o aniversário do Hernanes, ídolo que a gente ama, craque dentro e fora de campo! Vamos começar o dia enchendo o nosso Profeta de mensagens?! Então, manda ver aqui nos comentários. Parabéns, Hernanes! – escreveu o perfil do Twitter nesta manhã.? Sextou com profecia! ?
Hoje é dia de celebrar o aniversário do @hernanes, ídolo que a gente ama, craque dentro e fora de campo!
Vamos começar o dia enchendo o nosso Profeta de mensagens?! Então, manda ver aqui nos comentários ?
Parabéns, Hernanes! ???❤️ pic.twitter.com/ogGvwyCMT2— São Paulo FC (de ?) (@SaoPauloFC) May 29, 2020 Um pouco depois, o clube postou um vídeo de quase um minuto e meio com lances dentro de campo, frases memoráveis e momentos engraçados do Profeta.
- Não poderíamos deixar de preparar um vídeo em homenagem ao aniversário do Profeta! Ídolo identificado com o clube, bicampeão brasileiro, líder e protagonista de grandes momentos dentro e fora de campo...Não poderíamos deixar de preparar um vídeo em homenagem ao aniversário do Profeta! Ídolo identificado com o clube, bicampeão brasileiro, líder e protagonista de grandes momentos dentro e fora de campo... Confira! ?? pic.twitter.com/4L9YROcUVY— São Paulo FC (de ?) (@SaoPauloFC) May 29, 2020 Falando em títulos, esta é a carreira de Hernanes no São Paulo: a primeira passagem se deu entre 2005 e 2010, quando conquistou dois títulos brasileiros, em 2007 e 2008 – ele não fez parte do elenco campeão do mundo e da Libertadores em 2005. Ele retornou em 2017, em empréstimo, e, dois anos depois, o clube comprou o jogador.E MAIS:Hernanes 35 anos: dez coisas que você talvez não saiba sobre eleVolta do Paulista: protocolo prevê times concentrados até a finalClássicos da Libertadores vão ficar disponíveis no Facebook WatchVocê sabe o que é dinizismo? Conheça os métodos em sete passos E MAIS: