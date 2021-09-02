São Paulo parabeniza Alexandre Pato por seu aniversário de 32 anos

Nesta quarta-feira (2), o São Paulo publicou em suas redes sociais uma mensagem de feliz aniversário para Alexandre Pato. O atleta que já defendeu o Tricolor completa 32 anos. Na mensagem, o São Paulo relembrou os números do atleta pelo clube e o parabenizou pelo aniversário.
Hoje o Alexandre Pato comemora 32 anos de vida! Ele marcou 47 gols em 136 jogos pelo Tricolor, sempre demonstrando muito respeito pelo clube e carinho pela nossa torcida. Parabéns e felicidades - publicou o São PauloAtualmente no Orlando City, dos Estados Unidos, Alexandre Pato teve duas passagens pelo Tricolor, uma de 2014 a 2015 e a outra em 2019 e 2020.
Na primeira vez que vestiu a camisa do São Paulo, Pato havia sido contratado após jogar pelo rival, o Corinthians. Nesta passagem, jogou 98 partidas e marcou 38 gols, além de dar 16 assistências.
A segunda passagem foi recente. Em 2019, o atacante retornou ao clube após passar pelo Chelsea-ING, pelo Villarreal-ESP e pelo Tianjin Tianhai-CHN. O atacante jogou 35 jogos e marcou nove gols antes de deixar o clube em 2020.Pato iniciou sua carreira no Internacional de Porto Alegre, sendo campeão mundial logo no início de sua carreira, em 2006. Tido como promessa, o atacante se transferiu para o Milan-ITA, em 2007, onde fez um começo muito positivo, mas acabou caindo de rendimento. Em 2012, foi para o Corinthians, onde não brilhou e acabou sendo emprestado para o São Paulo.
Após defender o Tricolor, como mencionado anteriormente, o atacante se transferiu para o Chelsea-ING, depois para o Villarreal e posteriormente defendeu o Tianjin Tianhai-CHN, antes de retornar ao São Paulo. Em 2020, foi para o Orlando City-EUA, que defende até hoje.
Ao todo, entre jogos pelos clubes e pela Seleção Brasileira, Pato tem 478 jogos disputados e 129 gols marcados.