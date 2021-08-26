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São Paulo paga multa de R$ 45 mil ao STJD e impede gancho para Luciano e Rigoni depois de confusão em clássico

Tricolor aceitou pagamento de multa. Além da dupla de jogadores, dois dirigentes também haviam sido denunciados após entrevero contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 14:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2021 às 14:04
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo pagou uma multa de R$ 45 mil ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) e evitou um gancho para os atacantes Rigoni e Luciano, devido a confusão no empate sem gols contra o Palmeiras, no Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atacante argentino foi expulso após reclamar do árbitro Luiz Flávio de Oliveira, que anulou um gol do São Paulo nos acréscimos do segundo tempo por interferência de Miranda, que estava impedido. Já o camisa 11 não estava relacionado, mas foi flagrado pela TNT Sports xingando a arbitragem nas tribunas do Morumbi.
Rigoni poderia pegar pelo menos mais três jogos de suspensão, enquanto Luciano corria o risco de ficar 15 dias suspenso.
ATUAÇÕES: Rigoni marca duas vezes, mas Volpi e defesa falham e São Paulo empata com o Fortaleza
CONFIRA O CHAVEAMENTO DA COPA DO BRASILJá o dirigente Carlos Belmonte foi denunciado por ofensa e desrespeito contra a arbitragem, assim como outro dirigente do clube, Fernando Bracalle, o Chapecó.
A metade desse valor pago pelo São Paulo será destinado a assistências sociais, definidas pelo STJD. O clube tem três dias para fazer o pagamento da ação.

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