São Paulo paga multa de R$ 45 mil ao STJD e impede gancho para Luciano e Rigoni depois de confusão em clássico

O São Paulo pagou uma multa de R$ 45 mil ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) e evitou um gancho para os atacantes Rigoni e Luciano, devido a confusão no empate sem gols contra o Palmeiras, no Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atacante argentino foi expulso após reclamar do árbitro Luiz Flávio de Oliveira, que anulou um gol do São Paulo nos acréscimos do segundo tempo por interferência de Miranda, que estava impedido. Já o camisa 11 não estava relacionado, mas foi flagrado pela TNT Sports xingando a arbitragem nas tribunas do Morumbi.