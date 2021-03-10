São Paulo oficializa retorno de Milton Cruz como assessor técnico do clube

Crédito: Eduardo Viana/Lancepress!

Milton Cruz está de volta ao São Paulo. A informação foi confirmada pelo Tricolor através de seu site oficial. Depois de cinco anos da sua saída, Milton volta ao Tricolor para ser assessor técnico e ser parte da comissão fixa.

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Segundo o clube, ele iniciará um trabalho focado na integração entre base e profissional, trabalhando ao lado do executivo Marcos Biasotto no CFA de Cotia. Periodicamente, Milton selecionará jovens atletas para participarem de treinamentos com a equipe principal.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 O diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, já havia antecipado a chegada de Milton Cruz na última segunda-feira, em entrevista à 'Rádio Bandeirantes'.

- O Milton Cruz vai se vai se unir a essa comissão técnica do São Paulo. Amanhã já estará integrado à equipe na Barra Funda. Vai se integrar diretamente a comissão técnica, vai trabalhar também como um auxiliar do Crespo no dia a dia e como auxiliar do Muricy na coordenação técnica - afirmou Belmonte.

Milton volta ao São Paulo depois de ser demitido em 2016, quando estava há 22 anos prestando serviços ao clube. Após sua demissão, ele moveu seis processos contra o clube, que somados, chegavam a quantia de R$ 28 milhões. No entanto, somente um foi aceito pela Justiça, e o Tricolor foi condenado a pagar R$ 250 mil.