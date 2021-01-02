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São Paulo oficializa Muricy Ramalho como coordenador de futebol

Tricampeão brasileiro pelo Tricolor, ex-treinador retorna ao clube após quase seis anos para ocupar novo cargo; São Paulo fez o anúncio em suas redes sociais...
LanceNet

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Publicado em 

02 jan 2021 às 17:43

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 17:43

Velho conhecido no CT da Barra Funda, Muricy Ramalho está de volta ao São Paulo. Após cinco anos afastado do clube em que conquistou um tricampeonato brasileiro de forma consecutiva como treinador, o ex-comentarista do Grupo Globo será coordenador técnico do clube. Julio Casares, eleito novo presidente tricolor, fez o convite para o cargo ainda durante a eleição.
Após a posse no primeiro dia do ano, Casares confirmou o que tinha prometido e oficializou a contratação de Muricy. Nas suas redes sociais, o São Paulo anunciou o retorno de um dos maiores ídolos do clube com a mensagem #MuricyTáEmCasa.

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