São Paulo oficializa Muricy Ramalho como coordenador de futebol

Velho conhecido no CT da Barra Funda, Muricy Ramalho está de volta ao São Paulo. Após cinco anos afastado do clube em que conquistou um tricampeonato brasileiro de forma consecutiva como treinador, o ex-comentarista do Grupo Globo será coordenador técnico do clube. Julio Casares, eleito novo presidente tricolor, fez o convite para o cargo ainda durante a eleição.