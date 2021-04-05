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futebol

São Paulo oficializa ex-meia Alex como o novo treinador do Sub-20

Essa será a primeira oportunidade do ex-jogador como técnico, carreira que ele nunca escondeu que pretendia seguir...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 15:21

LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2021 às 15:21
Crédito: Divulgação/São Paulo
Na tarde desta segunda-feira (5), o São Paulo oficializou e apresentou Alex como novo técnico do Sub-20 do Tricolor. O ex-jogador assinou contrato válido por duas temporadas e terá como auxiliar-técnico PC Oliveira, que foi campeão mundial de futsal em 2008 com a Seleção Brasileira.
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Essa será a primeira experiência dele como técnico de futebol. O ex-meia vai assumir a vaga deixada por Orlando Ribeiro, demitido em fevereiro. Alex começa nesta semana o trabalho com o Sub-20, que tem como primeiro desafio na temporada o Campeonato Brasileiro, previsto para começar no fim de junho.
CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021O presidente do clube, Julio Casares, falou sobre a chegada do novo membro da comissão das categorias de base.
- Temos muito orgulho de oficializar a contratação do Alex, um dos grandes expoentes do futebol brasileiro nos últimos anos. A chegada dele é mais uma ação da gestão para a profissionalização da base e do futebol do São Paulo - disse o mandatário do Tricolor.
A contratação do ex-meia, com passagens históricas pelo Palmeiras, rival do São Paulo, Cruzeiro, Coritiba e Fenerbahçe, da Turquia, é fruto do planejamento do coordenador de futebol do clube, o ex-treinador Muricy Ramalho, que deseja formar treinadores no clube.
- Estamos muito felizes pela chegada do Alex. Temos o projeto de formar um treinador em casa com o DNA do São Paulo, um time que faça a torcida ter prazer de ver jogar, e surgiu a ideia do Alex. Temos certeza de que ele vai ser muito importante no projeto da base e, quem sabe, mais na frente, possa ser técnico do time principal como aconteceu comigo. Acho que foi uma grande escolha e a gente espera bastante do Alex - disse Muricy Ramalho, coordenador de futebol do São Paulo.

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