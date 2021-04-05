São Paulo oficializa ex-meia Alex como o novo treinador do Sub-20

Crédito: Divulgação/São Paulo

Na tarde desta segunda-feira (5), o São Paulo oficializou e apresentou Alex como novo técnico do Sub-20 do Tricolor. O ex-jogador assinou contrato válido por duas temporadas e terá como auxiliar-técnico PC Oliveira, que foi campeão mundial de futsal em 2008 com a Seleção Brasileira.

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Essa será a primeira experiência dele como técnico de futebol. O ex-meia vai assumir a vaga deixada por Orlando Ribeiro, demitido em fevereiro. Alex começa nesta semana o trabalho com o Sub-20, que tem como primeiro desafio na temporada o Campeonato Brasileiro, previsto para começar no fim de junho.

CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021O presidente do clube, Julio Casares, falou sobre a chegada do novo membro da comissão das categorias de base.

- Temos muito orgulho de oficializar a contratação do Alex, um dos grandes expoentes do futebol brasileiro nos últimos anos. A chegada dele é mais uma ação da gestão para a profissionalização da base e do futebol do São Paulo - disse o mandatário do Tricolor.

A contratação do ex-meia, com passagens históricas pelo Palmeiras, rival do São Paulo, Cruzeiro, Coritiba e Fenerbahçe, da Turquia, é fruto do planejamento do coordenador de futebol do clube, o ex-treinador Muricy Ramalho, que deseja formar treinadores no clube.