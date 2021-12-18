São Paulo oferece Pablo ao Inter e times analisam possível troca

O São Paulo ofereceu o atacante Pablo ao Internacional na tentativa de realizar uma troca. Um dos nomes em pauta é o do meia Patrick, mas o negócio é considerado difícil. Há, ainda, outras opções de nomes em sigilo. A informação foi publicada inicialmente pela 'Goal'.

A princípio, a negociação está complicada em razão do salário do são-paulino, que tem um dos maiores vencimentos dentro do clube. O Colorado também entende que Patrick está valorizado no mercado.Apesar de ser criticado com frequência, o Pablo é o artilheiro do clube na temporada, com 13 gols, no entanto, o atleta possui um alto salário. Ele, aliás, foi o maior investimento já feito pelo clube paulista: R$ 26,6 milhões, em 2019, quando foi contratado do Athletico. O contrato do atacante termina em dezembro de 2023.