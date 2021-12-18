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futebol

São Paulo oferece Pablo ao Inter e times analisam possível troca

Tricolor tem interesse no meio-campista Patrick, do Colorado ...
LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2021 às 16:39

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 16:39

O São Paulo ofereceu o atacante Pablo ao Internacional na tentativa de realizar uma troca. Um dos nomes em pauta é o do meia Patrick, mas o negócio é considerado difícil. Há, ainda, outras opções de nomes em sigilo. A informação foi publicada inicialmente pela 'Goal'.
A princípio, a negociação está complicada em razão do salário do são-paulino, que tem um dos maiores vencimentos dentro do clube. O Colorado também entende que Patrick está valorizado no mercado.Apesar de ser criticado com frequência, o Pablo é o artilheiro do clube na temporada, com 13 gols, no entanto, o atleta possui um alto salário. Ele, aliás, foi o maior investimento já feito pelo clube paulista: R$ 26,6 milhões, em 2019, quando foi contratado do Athletico. O contrato do atacante termina em dezembro de 2023.
Pelo time gaúcho, o meio-campista Patrick disputou 48 jogos, com cinco gols e cinco assistências, e tem contrato com o clube até junho de 2023.
Crédito: OatacantePablodurantepartidadoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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