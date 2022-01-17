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São Paulo nunca venceu o Campinense, adversário na primeira fase da Copa do Brasil; veja histórico

Tricolor enfrentou a equipe de Campina Grande em apenas duas oportunidades, em 1975 e 1981. Foram dois empates, resultado que classifica o clube do Morumbi no mata-mata...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2022 às 14:41

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 14:41

O São Paulo enfrentará o Campinense-PB na primeira fase da Copa do Brasil. Ao longo da história, o Tricolor nunca venceu a equipe de Campina Grande. Foram dois duelos entre os clubes, com dois empates: 2 a 2 em 1975 e 0 a 0 disputado em 1981. Ambos disputados pelo Campeonato Brasileiro. Na primeira igualdade, Dão abriu o placar para o Campinense, mas Serginho Chulapa e Terto viraram para o São Paulo. Porém, no final da partida, Argeu empatou para a equipe paraibana. O jogo foi disputado no Estádio Governador Ernani Sátiro, o Amigão, em Campina Grande.
Já a segunda partida, em 1981, terminou empatada sem gols. O São Paulo, mesmo com um bom time comandado por Darío Pereyra não conseguiu vazar o clube paraibano. O duelo dentre Campinense e São Paulo está previsto para ser jogado nos dias 23 e 24 de fevereiro ou dois e três de março. As duas primeiras etapas do torneio serão realizadas em jogos únicos, com a equipe melhor posicionada no Ranking Nacional da CBF, ou seja, o São Paulo, atuando como visitante.
Crédito: RogérioCeniteráamissãodeseguiradiantenaCopadoBrasilcomoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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