São Paulo nunca venceu o Campinense, adversário na primeira fase da Copa do Brasil; veja histórico

O São Paulo enfrentará o Campinense-PB na primeira fase da Copa do Brasil. Ao longo da história, o Tricolor nunca venceu a equipe de Campina Grande. Foram dois duelos entre os clubes, com dois empates: 2 a 2 em 1975 e 0 a 0 disputado em 1981. Ambos disputados pelo Campeonato Brasileiro. Na primeira igualdade, Dão abriu o placar para o Campinense, mas Serginho Chulapa e Terto viraram para o São Paulo. Porém, no final da partida, Argeu empatou para a equipe paraibana. O jogo foi disputado no Estádio Governador Ernani Sátiro, o Amigão, em Campina Grande.