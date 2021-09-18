São Paulo nunca perdeu para o Atlético-GO no Morumbi; veja os jogos

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc

O São Paulo tentará defender uma bela invencibilidade diante do Atlético-GO, neste domingo, às 16h, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque o Tricolor nunca perdeu para o Dragão jogando nos seus domínios. Em cinco partidas disputadas entre os clubes no Morumbi, foram três vitórias do São Paulo e dois empates. O primeiro duelo aconteceu em 2010, quando o Tricolor venceu por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Xandão e Dagoberto marcaram os gols da vitória do Tricolor.

Na temporada seguinte, empate por 2 a 2 pelo Brasileiro. Em 2012, mais uma vitória do São Paulo, desta vez por 2 a 0, com gols de Paulo Miranda e Osvaldo.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Os times ficaram sem se enfrentar por cinco temporadas. Somente em 2017 as equipes jogaram novamente no Morumbi, em um empate por 2 a 2, também pelo Campeonato Brasileiro. Para encerrar a relação, o São Paulo venceu o Atlético-GO por 3 a 0, na temporada passada, com dois gols de Brenner e um de Gabriel Sara.

O São Paulo precisa da vitória para trazer tranquilidade ao time na temporada, já que vem sob pressão depois da eliminação na Copa do Brasil. O Tricolor é somente o 16º colocado do Brasileiro, com 22 pontos, um a mais que o América-MG, primeiro time fora da zona de rebaixamento.