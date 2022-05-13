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São Paulo notifica Daniel Alves e ainda avalia processo por críticas ao clube em entrevista à Fifa

Cláusula no acordo de rescisão entre as partes veta críticas ou ataques mútuos, mas Tricolor quer evitar desgaste com medida judicial para tentar romper acordo...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 15:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2022 às 15:08
A diretoria do São Paulo decidiu notificar o lateral-direito Daniel Alves, atualmente no Barcelona, da Espanha, pelas críticas feitas ao clube em um documentário da Fifa, lançado no mês passado. A cúpula do clube estaria dividida e ainda avaliando se entra ou não na Justiça contra seu ex-camisa 10 por quebra de uma cláusula no contrato de rompimento firmado com o atleta.A informação foi publicada primeiramente no portal Globo Esporte nesta sexta-feira (13) e confirmada ao LANCE! por pessoas ligadas à diretoria tricolor.
Segundo o que o L! apurou, o assunto vem causando polêmica entre a cúpula do clube do Morumbi. Isso porque quando acertaram a rescisão contratual, em setembro do ano passado, Daniel Alves e São Paulo definiram uma cláusula de confidencialidade em que ambos se comprometeram a não fazer críticas ou ataques públicos mútuos.
Entretanto, Daniel Alves deu declarações consideradas ofensivas por torcedores e dirigentes do Tricolor.
- Chegou no limite, entendeu? Essa é a real. Cheguei no meu limite. Durante as Olimpíadas comecei a pensar muito se eles estavam me fazendo bem. Quando começa a viver lindos momentos, em lugares diferentes, você começa a comparar a coisa boa, a coisa ruim. A abelha não tem tempo de ensinar para a mosca que mel é melhor do que merda - disse o lateral ao documentário.
Na ocasião, o São Paulo emitiu uma nota onde reiterou que cumpriria o acordo de silêncio feito com seu ex-camisa 10 no distrato. Porém afirmou que 'ninguém é maior do que o clube'.
Em entrevista ao jornal 'O Estado de S. Paulo' no início do mês, Daniel Alves negou que sua intenção fosse a de ofender o Tricolor.
- Nunca quis ser maior que o clube. Quando eu falo do São Paulo, não falo do clube. Falo das pessoas que representam o São Paulo. E isso gera uma confusão. Infelizmente, as pessoas se destacam pelo caos que elas formam e não pelos exemplos que elas são. Assim, gera um pouco de desavença. Ninguém nunca tinha me perguntado qual era o contexto disso. As pessoas estão achando que o São Paulo é a merda e o Barcelona é o mel? Não, muito pelo contrário. A mosca nunca vai ser uma instituição. Ela é simplesmente a mosca, uma parte pequena da vida. Se as pessoas quiserem ir para o outro lado, elas vão. O sentido da frase é que não tenho tempo a perder tentando explicar para as pessoas o caminho a seguir.
Apesar do entendimento de que Daniel Alves descumpriu o acordo, parte da diretoria são-paulina não quer acionar a Justiça pelo entendimento de que o ato geraria um desgaste desnecessário. O presidente Julio Casares teria sido aconselhado pelo departamento jurídico de que a entrevista não seria suficiente para mudar algo no acordo entre as partes, que gira em torno de R$ 23 milhões, segundo o balanço financeiro do clube.
O assunto, porém, não está decidido totalmente. Por isso, a decisão apenas de emitir um 'aviso jurídico' a seu ex-camisa 10 neste momento, como forma pacífica de evitar que esse tipo de situação se repita.
Daniel Alves fatura R$ 472 mil por mês do Tricolor. As prestações pela rescisão contratual serão pagas por cinco anos. O jogador foi anunciado no dia 1º de agosto de 2019 pelo São Paulo. Pouco mais de dois anos depois, em setembro de 2021, as partes anunciaram o distrato. Dois meses depois, ele foi apresentado no Barcelona.
Procurado por meio de sua assessoria, o São Paulo não se manifestou sobre o caso. O L! não teve resposta da assessoria de Daniel Alves até a publicação desta reportagem.TABELA> Confira os jogos do Tricolor no Brasileirão-22 e a classificação> Confira os jogos do São Paulo na Sul-Americana-22 e a classificação> Confira os jogos do Tricolor na Copa do Brasil-22 e a classificação> Conheça o novo aplicativo de resultados do L!
Crédito: DanielAlveseSãoPaulo:polêmicascontinuammesmoapósasaídadeveterano(Foto:StaffImagens/Conmebol

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