São Paulo: no dia do seu 100º gol, Rogério Ceni busca entrar na história mais uma vez contra o Corinthians

O duelo entre São Paulo e Corinthians, neste domingo (27), às 16h, no Morumbi, pela semifinal do Campeonato Paulista, será especial para o técnico Rogério Ceni. A data, inclusive, remete a um feito histórico do ídolo e hoje treinador do clube do Morumbi. Há exatos 11 anos, Ceni marcava o seu 100º gol na carreira justamente contra o Corinthians, em duelo disputado na Arena Barueri. Na ocasião, os sete minutos da segunda etapa, Fernandinho foi derrubado por Ralf perto da área do alvinegro. Rogério Ceni, como de costume, foi para a bola, pronto para a cobrança mais importante de sua carreira.

Se conseguir eliminar o Corinthians, será a primeira final que Ceni dirigirá o São Paulo na beira do campo. Tricampeão do torneio como goleiro, o ídolo tricolor tem dois estaduais no currículo como comandante: Cearense de 2019 e 2020 e Carioca de 2021, e agora, tenta chegar a uma decisão estadual com o São Paulo.