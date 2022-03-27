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São Paulo: no dia do seu 100º gol, Rogério Ceni busca entrar na história mais uma vez contra o Corinthians

Há exatos 11 anos, o hoje técnico do Tricolor marcou seu centésimo gol justamente contra o rival...
LanceNet

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Publicado em 

27 mar 2022 às 06:00

Publicado em 27 de Março de 2022 às 06:00

O duelo entre São Paulo e Corinthians, neste domingo (27), às 16h, no Morumbi, pela semifinal do Campeonato Paulista, será especial para o técnico Rogério Ceni. A data, inclusive, remete a um feito histórico do ídolo e hoje treinador do clube do Morumbi. Há exatos 11 anos, Ceni marcava o seu 100º gol na carreira justamente contra o Corinthians, em duelo disputado na Arena Barueri. Na ocasião, os sete minutos da segunda etapa, Fernandinho foi derrubado por Ralf perto da área do alvinegro. Rogério Ceni, como de costume, foi para a bola, pronto para a cobrança mais importante de sua carreira.
Se conseguir eliminar o Corinthians, será a primeira final que Ceni dirigirá o São Paulo na beira do campo. Tricampeão do torneio como goleiro, o ídolo tricolor tem dois estaduais no currículo como comandante: Cearense de 2019 e 2020 e Carioca de 2021, e agora, tenta chegar a uma decisão estadual com o São Paulo.
- Jogo disputado como foi o primeiro. São equipes acho que até distintas na maneira de jogar, mas que conseguem sempre bons jogos, brigados no bom sentido e a gente espera que o torcedor possa ver uma boa apresentação da nossa equipe - ressaltou o treinador, em entrevista à 'SPFCTV'.

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