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futebol

São Paulo negocia patrocínio para as mangas da camisa; veja valores

Propriedade é única que resta ser vendida no uniforme do Tricolor. Empresa de criptomoedas estampará a marca por três temporadas, com valor de R$ 10 milhões anuais...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2021 às 15:30

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 15:30

O São Paulo está perto de acertar um novo patrocinador para a próxima temporada. Uma empresa de criptomoedas, de nome mantido em sigilo, anunciará sua marca na manga da camisa pelos próximos três anos. A informação foi publicada incialmente pelo 'GE' e confirmada pelo LANCE!. Para acertar com o São Paulo, a empresa vai pagar algo em torno de R$ 10 milhões por três temporadas. A manga da camisa é a única propriedade do uniforme do Tricolor que ainda não foi ocupada. Nessa temporada, o São Paulo acertou com a Sportsbet.io para máster e a Roku na parte da omoplata.
Só com esses patrocinadores, o clube arrecada aproximadamente R$ 92 milhões por ano, já que a Sportsbet.io paga R$ 87 milhões e a Roku cerca de R$ 5 milhões.
> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aquiSegundo os balancetes publicados pelo clube, até setembro o São Paulo tinha arrecadado R$ 16 milhões, R$ 3 milhões a mais do que no mesmo período de 2020.
Crédito: SãoPauloestápertodefecharpatrocinadorparaamangadacamisa(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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