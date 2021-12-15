São Paulo negocia patrocínio para as mangas da camisa; veja valores

O São Paulo está perto de acertar um novo patrocinador para a próxima temporada. Uma empresa de criptomoedas, de nome mantido em sigilo, anunciará sua marca na manga da camisa pelos próximos três anos. A informação foi publicada incialmente pelo 'GE' e confirmada pelo LANCE!. Para acertar com o São Paulo, a empresa vai pagar algo em torno de R$ 10 milhões por três temporadas. A manga da camisa é a única propriedade do uniforme do Tricolor que ainda não foi ocupada. Nessa temporada, o São Paulo acertou com a Sportsbet.io para máster e a Roku na parte da omoplata.