Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo negocia a contratação do zagueiro Lucas Ribeiro

Defensor, que pertence ao Hoffenheim e disputou a última temporada pelo Internacional, pode ser o novo reforço para a defesa. Contrato seria de empréstimo de um ano...
LanceNet

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 06:00

O São Paulo segue de olho no mercado. Após acertar com os meias Patrick e Nikão, o Tricolor negocia a contratação do zagueiro Lucas Ribeiro, de 22 anos, que pertence ao Hoffenheim-ALE e disputou a última temporada no Internacional. A informação foi publicada primeiramente pela 'ESPN' e confirmada no LANCE!. A ideia da diretoria são-paulina é contratar o defensor por empréstimo, com opção de compra fixada. Caso seja confirmada a contratação, Lucas vem para preencher a vaga deixada por Bruno Alves, que foi para o Grêmio.
O São Paulo vem reforçando a equipe para a próxima temporada. O time já anunciou quatro reforços: o goleiro Jandrei, o lateral-direito Rafinha, além dos meias Alisson e Patrick. Nikão ká está acertado, mas ainda não foi anunciado. O grande sonho da diretoria são-paulina segue sendo a contratação do atacante venezuelano Soteldo, que está no Toronto-CAN. A negociação é vista como difícil pelo lado dos corredores do Morumbi.
Crédito: São Paulo quer zagueiro Lucas Ribeiro (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados