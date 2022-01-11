São Paulo negocia a contratação do zagueiro Lucas Ribeiro

O São Paulo segue de olho no mercado. Após acertar com os meias Patrick e Nikão, o Tricolor negocia a contratação do zagueiro Lucas Ribeiro, de 22 anos, que pertence ao Hoffenheim-ALE e disputou a última temporada no Internacional. A informação foi publicada primeiramente pela 'ESPN' e confirmada no LANCE!. A ideia da diretoria são-paulina é contratar o defensor por empréstimo, com opção de compra fixada. Caso seja confirmada a contratação, Lucas vem para preencher a vaga deixada por Bruno Alves, que foi para o Grêmio.
O São Paulo vem reforçando a equipe para a próxima temporada. O time já anunciou quatro reforços: o goleiro Jandrei, o lateral-direito Rafinha, além dos meias Alisson e Patrick. Nikão ká está acertado, mas ainda não foi anunciado. O grande sonho da diretoria são-paulina segue sendo a contratação do atacante venezuelano Soteldo, que está no Toronto-CAN. A negociação é vista como difícil pelo lado dos corredores do Morumbi.