São Paulo não vence o Corinthians em mata-mata há 20 anos e busca quebrar tabu

O São Paulo e o Corinthians se enfrentam no próximo domingo (27), no Morumbi, em partida válida pela semifinal do Campeonato Paulista 2022. Em jogo único, o vencedor garante sua classificação direta para a última fase da competição. Porém, o Tricolor paulista busca quebrar um tabu contra o rival. Desde 2000, o São Paulo não vence o Timão em uma partida de mata-mata. Nos últimos nove clássicos disputados pelas equipes em partidas decisivas, o Corinthians venceu todos. A última vez que o Tricolor paulista levou a melhor em cima do seu rival foi na semifinal do Paulista de 2000, onde venceu por 2 a 0, com ambos os gols marcados por Edu. A partida foi disputada no Estádio do Morumbi.

Em 2013, o feito se repetiu também na semi do estadual, mas desta vez em uma disputa de pênaltis. A decisão estava nas mãos de Alexandre Pato, o responsável pela garantia da classificação do Corinthians na rodada seguinte.Ainda no mesmo ano, as duas equipes se encontraram para disputar a Recopa Sul-Americana, novamente com a vitória do Timão, por 2 a 0, no Pacaembu. E assim, por dois anos consecutivos, em 2017 e 2018, o Corinthians manteve o tabu em mata-mata e eliminou o time em duas semifinais de Paulistão seguidas.A última data que deu sequência a esse fantasma que assola o São Paulo foi em 2019, na final que deu a última taça ganha pelo Corinthians no Campeonato Paulista. O clube foi campeão pela 30º vez, com gols de Danilo Avelar e Vagner Love. Antony marcou para o Tricolor.Desta forma, esses dados se tornam uma das principais superstições a serem quebradas pelo São Paulo. Porém, em contraponto, o Tricolor conta com o fator Morumbi. Embora tenha esse legado de eliminações em etapas decisivas pelo rival, o Corinthians não ganha na casa do clube há cinco anos.As duas equipes se enfrentam pelas semifinais do estadual deste ano no próximo domingo (27), às 16h, no Morumbi. O São Paulo é o campeão mais recente da competição, tendo conquistado o título no último ano, após um jejum que manteve desde 2005.