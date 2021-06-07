São Paulo não vence como visitante há mais de um mês; relembre duelos

Crédito: Rubens Chiri/SPFC

O São Paulo busca recuperar seu bom momento na temporada e para isso, quer melhorar seu retrospecto como visitante, já que não vence fora do Morumbi desde abril, quando venceu o Ituano por 3 a 0, em Itu.

VEJA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE AS PARTIDAS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

De lá para cá, o Tricolor jogou sete partidas longe dos seus domínios, com cinco empates e duas derrotas, contando partidas do Campeonato Paulista, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Nesses duelos, a equipe de Crespo fez seis gols e sofreu nove.

CONHEÇA O APLICATIVO DO LANCE! Antes de perder do Atlético-GO em Goiânia por 2 a 0, o São Paulo também não conseguiu sair vencedor dos duelos diante de 4 de Julho, Palmeiras, Rentistas, Mirassol, Racing e Corinthians.

O próximo jogo fora do Morumbi será diante de um adversário difícil. No domingo (13), às 16h, o São Paulo enfrentará o Atlético-MG, que vem de vitória contra o Sport, fora de casa. O duelo é válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Tricolor tem um ponto conquistado, com um empate e uma derrota.