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São Paulo não terá todos os reforços na primeira fase do Paulista; entenda

Dos cinco reforços contratados até o momento, três poderão ser inscritos nesta etapa inicial do estadual. Jogadores que estão treinando com a equipe podem sair na frente...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2021 às 07:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
A comissão técnica de Hernán Crespo terá que quebrar a cabeça para definir quais reforços serão inscritos na lista da primeira fase do Campeonato Paulista.
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Isso porque dos cinco reforços, apenas três poderão ser aproveitados nas oito rodadas restantes da competição estadual. O Tricolor já inscreveu 23 nomes de 26 possíveis na lista A.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA Miranda (zagueiro), Orejuela (lateral), Benítez (meia), William (meia) e Éder (atacante) brigam por essas três vagas restantes no elenco de Crespo. Os dois primeiros teoricamente largam na frente, por conta de já terem sido anunciados e treinarem com o elenco.
Benítez já treina com o elenco do Tricolor, mas ainda faltam algumas pendências do São Paulo com o Independiente (ARG) para finalizar os últimos detalhes e ser anunciado. William e Éder ainda irão realizar os exames médicos nesta semana para assinar os contratos e estar à disposição de Crespo.
Vale ressaltar que, caso o São Paulo passe à próxima fase do estadual, o Tricolor poderá colocar mais quatro atletas na lista, recheando o elenco disponível para a comissão técnica.

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