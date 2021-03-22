São Paulo não terá todos os reforços na primeira fase do Paulista; entenda

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

A comissão técnica de Hernán Crespo terá que quebrar a cabeça para definir quais reforços serão inscritos na lista da primeira fase do Campeonato Paulista.

São Paulo contrata meia ex-Palmeiras: relembre jogadores que passaram pelos dois rivais

Isso porque dos cinco reforços, apenas três poderão ser aproveitados nas oito rodadas restantes da competição estadual. O Tricolor já inscreveu 23 nomes de 26 possíveis na lista A.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA Miranda (zagueiro), Orejuela (lateral), Benítez (meia), William (meia) e Éder (atacante) brigam por essas três vagas restantes no elenco de Crespo. Os dois primeiros teoricamente largam na frente, por conta de já terem sido anunciados e treinarem com o elenco.

Benítez já treina com o elenco do Tricolor, mas ainda faltam algumas pendências do São Paulo com o Independiente (ARG) para finalizar os últimos detalhes e ser anunciado. William e Éder ainda irão realizar os exames médicos nesta semana para assinar os contratos e estar à disposição de Crespo.