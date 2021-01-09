São Paulo não tem novos casos de Covid-19 no elenco antes do San-São

O São Paulo fez uma nova testagem no elenco antes do clássico contra o Santos, às 16h, no próximo domingo (10), no Morumbi. O clube não identificou novos casos de Covid-19 na equipe e não terá desfalques por esse motivo para a partida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Havia uma preocupação devido ao teste positivo do atacante Toró, diagnosticado antes do jogo contra o Red Bull Bragantino. O jogador está assintomático, permanece isolado e fora dos treinamentos com o restante dos companheiros.
VEJA A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO E SIMULE OS RESULTADOSO São Paulo deve ter alguns retornos importantes para o jogo diante do Santos. O volante Luan volta de suspensão e o lateral Juanfran, que foi desfalque por problemas particulares deve retornar. Arboleda é outro que pode ser titular contra o Peixe, após fadiga muscular.
Entre os desfalques, estão o zagueiro Bruno Alves e o volante Tchê Tchê, suspensos. O São Paulo é o líder do Campeonato Brasileiro, com 56 pontos, seis a mais que o Internacional, vice-líder da competição.