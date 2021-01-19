São Paulo não tem novos casos de Covid-19 antes de 'final' contra o Inter

O São Paulo não tem novos casos de Covid-19 no elenco. Os resultados dos exames foram divulgados na manhã desta terça-feira, antes da partida contra o Internacional, que acontece nesta quarta-feira (20), às 21h30, no Morumbi, em confronto decisivo que vale a liderança do Campeonato Brasileiro.
Jogo pela liderança! Relembre 9 duelos marcantes entre Internacional e São Paulo
Com isso, apenas o volante Hernanes segue em isolamento. O Profeta teve seu resultado positivo divulgado na semana passada e já havia ficado de fora no empate por 1 a 1 diante do Athletico.
No último sábado (16), o atacante Jonas Toró foi reintegrado ao elenco depois de recuperar da Covid-19. Com isso, foram apenas três jogadores infectados no São Paulo desde o começo da pandemia: os volantes Tchê Tchê e Hernanes e o atacante Toró.
O Tricolor vem sendo um dos clubes modelo na precaução do novo coronavírus. Na semana passada, o clube realizou dois testes de Covid-19, redobrando a precaução no elenco. Os jogadores fazem o último treinamento hoje, em preparação para enfrentar o Internacional.