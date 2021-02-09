São Paulo não tem desfalques por Covid-19 para enfrentar o Ceará

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc

O São Paulo não tem desfalques por Covid-19 para encarar o Ceará, nesta quarta-feira (10), às 21h, no Morumbi, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os resultados dos testes foram divulgados nesta terça-feira.

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Sendo assim, o técnico Marcos Vizolli terá somente os desfalques de Liziero e Walce, lesionados e Paulinho Boia, vetado devido a uma artroscopia no joelho direito. O volante Luan, que ficou de fora do último treinamento por dores musculares, tem a presença incerta.

SIMULE OS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOO São Paulo encerra a preparação em treino nesta tarde no Morumbi. Caso Luan treine normalmente, o time para enfrentar o Vozão deve ter: Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Pablo.

A equipe tricolor vem sendo modelo no protocolo durante a pandemia. O clube não teve surto da doença, e apenas os volantes Tchê Tchê e Hernanes e o atacante Jonas Toro tiveram a doença. O zagueiro Bruno Alves chegou a ficar de fora de algumas partidas, por conta de uma pessoa próxima ter pego o vírus.