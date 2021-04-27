São Paulo não sofre gols há quatro partidas e mostra solidez defensiva

Crédito: Reprodução/Twitter/São Paulo

O São Paulo tem um ataque poderoso na temporada, com 25 gols marcados somente no Campeonato Paulista. No entanto, o que chama atenção na equipe comandada por Hernán Crespo é o equilíbrio, já que a defesa também vem em boa fase.

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Para se ter uma ideia, o Tricolor não sofre gols há quatro partidas, nas vitórias sobre Palmeiras (1x0), Sporting Cristal (3x0), Santo André (2x0) e Ituano (3x0). Desde que chegou para dirigir o time, Crespo apostou no esquema com três zagueiros, estratégia já utilizada em anos anteriores pelo clube.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! Nos primeiros jogos da temporada, a linha está sendo formada com Arboleda pela direita, Bruno Alves no centro e Léo na esquerda defensiva. Em algumas partidas, Miranda atua no miolo da zaga, formando o trio com Diego Costa e Rodrigo.

Se pegarmos toda a campanha no estadual, o Tricolor sofreu apenas seis gols sofridos em dez partidas, tendo a segunda melhor defesa da competição, perdendo apenas para Red Bull Bragantino e Novorizontino, que sofreram cinco gols no torneio. A última vez que o Tricolor ficou quatro jogos sem levar gols foi na temporada de 2019, também na disputa do Campeonato Paulista. Os adversários foram o Ituano (1 a 0), duas vezes o Palmeiras (0 a 0 e 0 a 0) e na final contra o Corinthians, em novo empate por 0 a 0.