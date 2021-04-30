São Paulo não sofre gols há cinco jogos pela primeira vez desde 2007

Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc.net

Após vencer o Rentistas, do Uruguai, por 2 a 0, o São Paulo chegou ao seu quinto jogo seguido sem sofrer um gol sequer. A marca não era alcançada pelo clube desde 2007 e não é superada desde 1991.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA DE 2021!

Disputando o Campeonato Paulista e a Libertadores, o Tricolor está sem tomar gols desde o dia 14 de abril, quando venceu o Guarani por 3 a 2, no Morumbi.

Desde então, o São Paulo fez os seguintes jogos:

Palmeiras 0 x 1 São Paulo - Campeonato Paulista - 16 de abril;Sporting Cristal (PER) 0 X 3 São Paulo - Libertadores - 20 de abril;São Paulo 2 x 0 Santo André - Campeonato Paulista - 23 de abril;Ituano 0 x 3 São Paulo - Campeonato Paulista - 25 de abril;São Paulo 2 x 0 Rentistas (URU) - Libertadores - 29 de abril.

Na última vez em que enfileirou cinco jogos sem sofrer um gol sequer, o time disputava o Brasileirão de 2007 e não teve suas redes balançadas do dia 17 de junho ao dia 14 de julho daquele ano, quando empatou por 1 a 1 com o Corinthians. O gol que quebrou a sequência do Tricolor foi marcado por Zelão, já nos acréscimos da partida.

A sequência do São Paulo sem sofrer gols naquela época contou com os seguintes jogos:

São Paulo 2x0 Vasco da Gama - Campeonato Brasileiro - 17 de junho;Santos 0x2 São Paulo - Campeonato Brasileiro - 24 de junho;Figueirense 0x0 São Paulo - Campeonato Brasileiro - 28 de junho;São Paulo 1x0 Internacional - Campeonato Brasileiro - 3 de julho;São Paulo 0x0 Flamengo - Campeonato Brasileiro - 7 de julho.

Além desta marca, o São Paulo chegou a sua maior sequência de vitórias desde 2012 e, ainda, terminou um mês com 100% de aproveitamento pela primeira vez, também, desde 2012.Com a defesa em grande fase, o Tricolor espera bater a marca de seis partidas sem sofrer gols, inalcançada desde 1991, ou seja, não é repetida há 30 anos.