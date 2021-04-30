AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

São Paulo não sofre gols há cinco jogos pela primeira vez desde 2007

Caso não sofra nenhum gol em sua próxima partida, contra o Corinthians, no próximo domingo, o Tricolor chegará a uma marca que não é alcançada pelo time desde 1991...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 abr 2021 às 09:00
Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc.net
Após vencer o Rentistas, do Uruguai, por 2 a 0, o São Paulo chegou ao seu quinto jogo seguido sem sofrer um gol sequer. A marca não era alcançada pelo clube desde 2007 e não é superada desde 1991.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA DE 2021!
Disputando o Campeonato Paulista e a Libertadores, o Tricolor está sem tomar gols desde o dia 14 de abril, quando venceu o Guarani por 3 a 2, no Morumbi.
Desde então, o São Paulo fez os seguintes jogos:
Palmeiras 0 x 1 São Paulo - Campeonato Paulista - 16 de abril;Sporting Cristal (PER) 0 X 3 São Paulo - Libertadores - 20 de abril;São Paulo 2 x 0 Santo André - Campeonato Paulista - 23 de abril;Ituano 0 x 3 São Paulo - Campeonato Paulista - 25 de abril;São Paulo 2 x 0 Rentistas (URU) - Libertadores - 29 de abril.
Na última vez em que enfileirou cinco jogos sem sofrer um gol sequer, o time disputava o Brasileirão de 2007 e não teve suas redes balançadas do dia 17 de junho ao dia 14 de julho daquele ano, quando empatou por 1 a 1 com o Corinthians. O gol que quebrou a sequência do Tricolor foi marcado por Zelão, já nos acréscimos da partida.
A sequência do São Paulo sem sofrer gols naquela época contou com os seguintes jogos:
São Paulo 2x0 Vasco da Gama - Campeonato Brasileiro - 17 de junho;Santos 0x2 São Paulo - Campeonato Brasileiro - 24 de junho;Figueirense 0x0 São Paulo - Campeonato Brasileiro - 28 de junho;São Paulo 1x0 Internacional - Campeonato Brasileiro - 3 de julho;São Paulo 0x0 Flamengo - Campeonato Brasileiro - 7 de julho.
Além desta marca, o São Paulo chegou a sua maior sequência de vitórias desde 2012 e, ainda, terminou um mês com 100% de aproveitamento pela primeira vez, também, desde 2012.Com a defesa em grande fase, o Tricolor espera bater a marca de seis partidas sem sofrer gols, inalcançada desde 1991, ou seja, não é repetida há 30 anos.
Para essa coroação, porém, há um grande jogo pela frente, um clássico. Já no próximo domingo (2), o São Paulo enfrenta o seu rival, o Corinthians, fora de casa, na Neo Química Arena, em partida válida pelo Paulistão. Será a primeira vez que Hernán Crespo comandará o Tricolor em um Majestoso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia Militar vai abrir concurso público e reinstituir o BME
Vila Velha, PM e IBGE: mais de 34 mil vagas em concursos e seleções
Imagem BBC Brasil
6 palavras de origem japonesa que o brasileiro adotou no vocabulário
Imagem de destaque
Presidente nacional do partido de Pazolini joga balde de água fria na aproximação com o PL

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados