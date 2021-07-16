São Paulo não recebe resposta sobre Calleri e se distancia da contratação

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo está mais distante da contratação do atacante Jonathan Calleri. Após dar a última quinta-feira (15) como prazo para a resposta por parte do Deportivo Maldonado-URU, o Tricolor não recebeu nenhum contato por parte dos uruguaios.

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Como o LANCE! publicou na última semana, os valores que o São Paulo ofereceu são muito distantes do que o clube uruguaio e os empresários de Calleri querem pela liberação do jogador. No entanto, o Tricolor não desiste e deve fazer uma nova oferta nos próximos dias.

CONFIRA AS PARTIDAS DAS OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES DA AMÉRICA! Sendo assim, a negociação deu uma esfriada nos últimos dias. Calleri já deu uma sinalização positiva sobre o seu retorno ao São Paulo, que ainda precisa resolver esse entrave entre o Deportivo Maldonado e os empresários do jogador. Vivendo uma grave crise financeira, o Tricolor sabe que não pode fazer loucuras no mercado.

No entanto, um reforço para o ataque é considerado prioridade no departamento de futebol. Com Luciano e Eder lesionados, Pablo em baixa e as más atuações de Vitor Bueno, a comissão técnica e diretoria olham com mais atenção na busca por um atacante no mercado da bola.