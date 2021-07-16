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futebol

São Paulo não recebe resposta sobre Calleri e se distancia da contratação

Tricolor deu prazo até a última quinta-feira (15), mas não recebeu retorno da oferta por parte do Deportivo Maldonado-URU. Valores são entrave para negociação sair...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jul 2021 às 09:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo está mais distante da contratação do atacante Jonathan Calleri. Após dar a última quinta-feira (15) como prazo para a resposta por parte do Deportivo Maldonado-URU, o Tricolor não recebeu nenhum contato por parte dos uruguaios.
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Como o LANCE! publicou na última semana, os valores que o São Paulo ofereceu são muito distantes do que o clube uruguaio e os empresários de Calleri querem pela liberação do jogador. No entanto, o Tricolor não desiste e deve fazer uma nova oferta nos próximos dias.
CONFIRA AS PARTIDAS DAS OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES DA AMÉRICA! Sendo assim, a negociação deu uma esfriada nos últimos dias. Calleri já deu uma sinalização positiva sobre o seu retorno ao São Paulo, que ainda precisa resolver esse entrave entre o Deportivo Maldonado e os empresários do jogador. Vivendo uma grave crise financeira, o Tricolor sabe que não pode fazer loucuras no mercado.
No entanto, um reforço para o ataque é considerado prioridade no departamento de futebol. Com Luciano e Eder lesionados, Pablo em baixa e as más atuações de Vitor Bueno, a comissão técnica e diretoria olham com mais atenção na busca por um atacante no mercado da bola.
Depois de sua passagem no São Paulo, Calleri atuou por West Ham-ING, Las Palmas-ESP, Alavés-ESP e Espanyol-ESP. Com a camisa tricolor, o atacante teve um ótimo desempenho e deixou saudades na torcida. Foram 16 gols em 31 jogos na temporada de 2016. Por isso, não é a primeira vez que o desejo de contratá-lo volta à pauta. Resta saber como será o desfecho da negociação.

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