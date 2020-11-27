São Paulo não pedirá anulação de jogo contra o Ceará após erro do VAR

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O São Paulo decidiu que não pedirá a anulação do jogo contra o Ceará, ocorrido na última quarta-feira (25), na Arena Castelão, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o árbitro Wagner do Nascimento reiniciou a partida após ter validado gol de Pablo, no entanto, foi chamado novamente pelo VAR e anulou o tento. Segundo o Livro de Regras da CBF, não se pode alterar uma decisão após o reinício da partida.

Na nota divulgada em seu site, o clube afirma que sabe que houve impedimento no lance e que a decisão correta seria a anulação do gol, “mas alerta que isso não implica na inexistência do indiscutível erro de direito que veio a seguir”.

O Tricolor ainda diz que não entrará com o pedido de anulação “apesar de ter a segurança que o pleito seria aceito uma vez que houve evidente erro de direito e descumprimento de regra básica do jogo”. O clube ainda escreve que não quer “se beneficiar do que teria sido um erro. Nos orgulhamos de nossa história incontestável e sem asteriscos, e assim a manteremos”.Para finalizar, o São Paulo diz que a tecnologia é bem-vinda, mas que deve ser aprimorada, lembrando de outros episódios em que o clube teria sido prejudicado, como na partida contra o Atlético-MG, quando Luciano fez um gol legal e acabou sendo invalidado.

O São Paulo é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro com 38 pontos conquistados em 20 jogos. O Atlético-MG é o líder (42 pontos em 23 jogos), seguido do Flamengo (39 pontos em 22 jogos).

Confira abaixo a nota completa:Jogamos futebol porque acreditamos nesse esporte como meio de atingir a felicidade. O futebol é, no Brasil, a maior expressão do povo brasileiro. E este esporte, os clubes de futebol e os campeonatos só existem por causa da paixão - para quem não sabe, é disso que o futebol é feito e é isso que o mantém vivo, de geração para geração.

Ocorre, no entanto, que acontecimentos como o presenciado nesta quarta-feira (25), na Arena Castelão, em nossa partida contra o Ceará, estão ferindo e fazendo sangrar, dia após dia, a paixão pelo futebol.

O São Paulo deixa claro que sabe que houve impedimento no lance e que a decisão correta seria a anulação do gol, mas alerta que isso não implica na inexistência do indiscutível erro de direito que veio a seguir e que justifica esta nota.

O erro da arbitragem foi algo acima de interpretação, que incorre em descumprimento de regra básica do jogo: o próprio Livro de Regras, que embasa a arbitragem brasileira e é documento público disponibilizado pela CBF, afirma que não se pode alterar uma decisão após o reinício da partida. Vimos o contrário acontecer, no entanto.

Em nota oficial publicada na noite desta quinta-feira (26), a Comissão Nacional de Arbitragem da CBF não só atestou que houve, sim, uma alteração da decisão do VAR após o reinício do jogo, como também relatou que houve uma falha de comunicação entre o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães e o VAR causada por uma comunicação paralela e simultânea entre o árbitro de campo e o quarto árbitro.

É preciso, hoje, que um clube diga com clareza que a aplicação do VAR precisa ser revista no Brasil. A tecnologia é bem-vinda, mas precisa ser bem aplicada. Todo o futebol brasileiro se beneficiará de mais capacitação, transparência e de maior clareza quanto às diretrizes que embasam as decisões. Precisamos cuidar do futebol brasileiro.

Vale lembrar que esta não foi a primeira vez em que o São Paulo foi prejudicado em uma decisão de jogo que envolveu o VAR. Há três meses tivemos um atleta agredido no Morumbi em clássico contra o Corinthians em lance que não resultou em punição para o agressor, e também um gol de Luciano contra o Atlético-MG em que a tecnologia de vídeo apontou impedimento equivocadamente - erro posteriormente assumido pela Comissão Nacional de Arbitragem.

Como futebol é feito e vive de paixão, o São Paulo aproveita o momento para relembrar do que este clube é feito em sua essência. Este clube tem princípios, é balizado pela retidão de conduta e se orgulha de fazer o correto. Por isso, não ingressará com o pedido para anulação da partida apesar de ter a segurança que o pleito seria aceito uma vez que houve evidente erro de direito e descumprimento de regra básica do jogo.