São Paulo não marcava dois ou mais gols em uma mesma partida há quase dois meses

O São Paulo quebrou uma sequência incômoda com a vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Há quase dois meses o time não fazia mais de um gol nas partidas que balançou as redes. O último jogo com mais um de um tento do São Paulo havia sido na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-GO, no Morumbi. Até a partida contra o Palmeiras, o São Paulo fez gol em seis jogos desde o confronto contra o Dragão. Empates contra Chapecoense, Santos e Ceará, por 1 a 1, e vitórias contra Corinthians e Internacional, ambas por 1 a 0.

Além do mais, o Tricolor não marcou em seis jogos, sendo três empates sem gols, contra Atlético-MG, América-MG e Cuiabá, além de três derrotas, para Red Bull Bragantino e Bahia, ambos por 1 a 0 e a goleada sofrida para o Flamengo, por 4 a 0.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021A má fase do ataque do São Paulo reflete nos números de gols marcados pela equipe neste Brasileirão. O time soma apenas 26 gols, na frente apenas de Atlético-GO (24) e Sport (20).

A vitória contra o Palmeiras tira um pouco da pressão do São Paulo, que está na 14ª colocação, com 41 pontos. O próximo compromisso é somente na quarta-feira (24), quando enfrenta o Athletico-PR, às 21h30, no Morumbi.