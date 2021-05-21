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futebol

São Paulo não marca gols em dois jogos seguidos pela primeira vez na temporada

Ataque do Tricolor, que vem sendo sensação na temporada, passou em branco contra Racing, jogando com time reserva, e Palmeiras, com formação titular...

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

21 mai 2021 às 08:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Se tem um setor do São Paulo que melhorou muito com a chegada do técnico Hernán Crespo nesta temporada foi o ataque. De um time que penava para marcar gols, o Tricolor deslanchou e já fez 36 gols na competição, sendo o melhor ataque do torneio.
ATUAÇÕES: Tiago Volpi faz boas defesas e São Paulo garante empate contra o Palmeiras no Allianz Parque
No entanto, não foi o que se viu nos dois últimos jogos da equipe na temporada. Contra o Racing, no Morumbi, o time de Crespo, composto por reservas, perdeu de 1 a 0, pela Libertadores. Já contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela final do Paulistão, empate sem gols com os titulares.
VEJA COMO ESTÁ A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA É verdade que chances não faltaram nessas duas partidas. Diante dos argentinos, Crespo escalou um ataque com Vitor Bueno e Galeano. Ao todo, foram 11 chutes na partida, sendo seis para fora e cinco na direção do gol do goleiro Arias. No entanto, a bola não entrou.
Já no Choque-Rei, os titulares voltaram. O ataque no entanto, teve o desfalque de Luciano. Sendo assim, Pablo foi o único atacante de referência, com Gabriel Sara e Benítez buscando a aproximação. Em números, o São Paulo deu 12 chutes, sendo que apenas quatro acertaram o gol de Weverton. Essa foi a primeira vez na temporada que os comandados de Crespo não marcaram em dois jogos seguidos. Se pegarmos todas as 19 partidas que o Tricolor jogou desde a chegada de Crespo, só não marcou em três: nos empates sem gols contra Racing e Palmeiras e na derrota por 1 a 0 para a mesma equipe argentina.
Resta saber se o setor ofensivo do São Paulo voltará a balançar as redes adversárias. Vai precisar se quiser conquistar o título estadual no Morumbi.

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