São Paulo não marca gols em dois jogos seguidos pela primeira vez na temporada

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Se tem um setor do São Paulo que melhorou muito com a chegada do técnico Hernán Crespo nesta temporada foi o ataque. De um time que penava para marcar gols, o Tricolor deslanchou e já fez 36 gols na competição, sendo o melhor ataque do torneio.

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No entanto, não foi o que se viu nos dois últimos jogos da equipe na temporada. Contra o Racing, no Morumbi, o time de Crespo, composto por reservas, perdeu de 1 a 0, pela Libertadores. Já contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela final do Paulistão, empate sem gols com os titulares.

VEJA COMO ESTÁ A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA É verdade que chances não faltaram nessas duas partidas. Diante dos argentinos, Crespo escalou um ataque com Vitor Bueno e Galeano. Ao todo, foram 11 chutes na partida, sendo seis para fora e cinco na direção do gol do goleiro Arias. No entanto, a bola não entrou.

Já no Choque-Rei, os titulares voltaram. O ataque no entanto, teve o desfalque de Luciano. Sendo assim, Pablo foi o único atacante de referência, com Gabriel Sara e Benítez buscando a aproximação. Em números, o São Paulo deu 12 chutes, sendo que apenas quatro acertaram o gol de Weverton. Essa foi a primeira vez na temporada que os comandados de Crespo não marcaram em dois jogos seguidos. Se pegarmos todas as 19 partidas que o Tricolor jogou desde a chegada de Crespo, só não marcou em três: nos empates sem gols contra Racing e Palmeiras e na derrota por 1 a 0 para a mesma equipe argentina.