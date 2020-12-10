São Paulo não leva sustos, domina e segue em evolução; leia análise

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo venceu, convenceu e abriu uma vantagem de sete pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Isso tudo por conta do jogo sólido, tanto ofensivamente quanto defensivamente, que a equipe apresentou na goleada por 4 a 0 contra o Botafogo, no Morumbi.

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Um detalhe que chamou atenção na partida foi o volume ofensivo do Tricolor. Foram 31 finalizações, sendo 14 no gol de Diego Cavalieri. Em efeito de comparação, o Alvinegro carioca chutou oito vezes e só acertou o gol de Volpi uma única vez nos 90 minutos. Além disso, os comandados de Fernando Diniz acertaram três bolas na trave, ou seja, o placar poderia ter sido mais elástico. Outra questão que merece atenção foi a ausência de Daniel Alves. Sem o líder e capitão do time, havia a expectativa de que o São Paulo pudesse perder um pouco do ritmo e qualidade na saída de bola. Mas não foi o que aconteceu. O Tricolor teve 65% de posse de bola, acertando 581 de 644 passes, uma precisão de 90%, segundo o site 'SofaScore'.

Aqui também vale um elogio para o sistema defensivo. Com Luan na proteção da zaga, o time parou de sofrer muitos gols e chegou ao terceiro jogo no ano sem levar tentos, marca inédita na temporada. Bruno Alves e Arboleda demonstram calma na saída de bola e devem continuar como a dupla de zaga titular nas próximas partidas.

Agora, resta saber se a equipe manterá o embalo diante de adversários mais complicados, como Corinthians, Grêmio e Atlético-MG. A temporada promete fortes emoções para a torcida são-paulina.