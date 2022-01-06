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São Paulo não desiste e faz última tentativa por Soteldo

Tricolor enviou mais uma proposta ao Toronto, por empréstimo com opção de compra em valor fixado. No entanto, diretoria são-paulina vê negociação como complicada...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 11:36

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 11:36

A negociação entre o São Paulo e o atacante Soteldo pode ter novidades nos próximos dias. Após tentar um empréstimo simples pelo jogador, e ter a proposta rechaçada, a diretoria são-paulina agora enviou uma nova proposta, também por empréstimo, mas com opção de compra em valor fixado. A informação foi divulgada primeiramente pelo GE e confirmada no LANCE!. Segundo o L! apurou, membros da diretoria são-paulina veem o acerto com o venezuelano como difícil, por conta tanto do convencimento da equipe canadense, quanto pelo alto salário de Soteldo, que recebe cerca de R$ 2 milhões por mês e não tem intenção de baixar os seus vencimentos.
Atualmente com 24 anos, ele marcou quatro gols e distribuiu seis assistências em 25 jogos no Toronto FC. Nesta janela de transferências, o Tricolor já acertou com o lateral-direito Rafinha e com o goleiro Jandrei.A contratação de um ponta é um dos pedidos do técnico Rogério Ceni. Além de Soteldo, o Tricolor busca a contratação do atacante Douglas Costa, que está com futuro indefinido no Grêmio.
Crédito: SãoPaulonãodesistiudacontrataçãodeSoteldo(Foto:TorontoFC

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