São Paulo não desiste e faz última tentativa por Soteldo

A negociação entre o São Paulo e o atacante Soteldo pode ter novidades nos próximos dias. Após tentar um empréstimo simples pelo jogador, e ter a proposta rechaçada, a diretoria são-paulina agora enviou uma nova proposta, também por empréstimo, mas com opção de compra em valor fixado. A informação foi divulgada primeiramente pelo GE e confirmada no LANCE!. Segundo o L! apurou, membros da diretoria são-paulina veem o acerto com o venezuelano como difícil, por conta tanto do convencimento da equipe canadense, quanto pelo alto salário de Soteldo, que recebe cerca de R$ 2 milhões por mês e não tem intenção de baixar os seus vencimentos.