São Paulo multa e afasta Arboleda após zagueiro ser flagrado em festa

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Após ser flagrado em uma festa clandestina juntamente com o atacante David Neres, o zagueiro Arboleda será multado e afastado dos treinamentos do São Paulo. O clube anunciou nesta sexta-feira as medidas que tomará pelo caso do defensor, que já se envolveu em outras polêmicas.

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A multa paga pelo defensor será convertida em cestas básicas doadas ao G10 Favelas, uma organização sem fins lucrativos que concede alimentos às famílias mais vulneráveis.

CONFIRA OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO E SIMULE OS RESULTADOS Vale destacar que essa não é a primeira vez que o zagueiro do São Paulo é visto em festas clandestinas nesse período de pandemia de Covid-19.

Em 2020 o jogador foi flagrado em um show na zona sul da capital paulista com aglomeração até de madrugada. Na ocasião, o equatoriano também foi multado. Vale ressaltar que eventos e shows estão proibidos na cidade de São Paulo devido a pandemia de Covid-19.