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São Paulo multa e afasta Arboleda após zagueiro ser flagrado em festa

Tricolor emitiu nota oficial na qual afirma que defensor será multado. Equatoriano ficará afastado dos treinamentos e será monitorado com testes de Covid-19...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 10:26

LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2021 às 10:26
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Após ser flagrado em uma festa clandestina juntamente com o atacante David Neres, o zagueiro Arboleda será multado e afastado dos treinamentos do São Paulo. O clube anunciou nesta sexta-feira as medidas que tomará pelo caso do defensor, que já se envolveu em outras polêmicas.
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A multa paga pelo defensor será convertida em cestas básicas doadas ao G10 Favelas, uma organização sem fins lucrativos que concede alimentos às famílias mais vulneráveis.
CONFIRA OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO E SIMULE OS RESULTADOS Vale destacar que essa não é a primeira vez que o zagueiro do São Paulo é visto em festas clandestinas nesse período de pandemia de Covid-19.
Em 2020 o jogador foi flagrado em um show na zona sul da capital paulista com aglomeração até de madrugada. Na ocasião, o equatoriano também foi multado. Vale ressaltar que eventos e shows estão proibidos na cidade de São Paulo devido a pandemia de Covid-19.
Veja a nota oficial do São Paulo​O São Paulo Futebol Clube lamenta o ocorrido com o jogador Robert Arboleda, nesta madrugada, na Zona Leste, da Capital. Diante de tal fato, o atleta ficará isolado nos próximos dias, sendo testado diariamente até termos a convicção de que não se infectou. O jogador será multado, e a punição administrativa convertida em cestas básicas doadas ao G10 Favelas.

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