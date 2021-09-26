São Paulo mostra solidez defensiva e agora busca 'resgatar' o ataque

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo teve uma parada duríssima na noite do último sábado ao enfrentar o Atlético-MG, líder do Brasileirão e uma das principais forças do futebol brasileiro atualmente. Além de garantir o 0 a 0, o time mostrou força defensiva em uma partida que exigia essa solidez. Apesar dessa evolução, o setor ofensivo novamente deixou a desejar e será algo a se aperfeiçoar. TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Pelo segundo jogo consecutivo, o Tricolor saiu de campo sem ser vazado. Antes dessa pequena e importante sequência, a equipe vinha de cinco jogos seguidos sofrendo gols. Foram nove tentos sofridos nesse período, ou seja, quase dois gols por partida em média. Somente nessa comparação, já é possível notar a melhora, que acabou sendo comprovada diante de um forte Galo.

Em sua entrevista coletiva, Crespo admitiu que enfrentou uma das melhores, se não a melhor equipe do país. Diante disso, o treinador escalou os três zagueiros de volta e três jogadores como mais características defensivas no meio-campo, mostrando que a prioridade era travar o adversário. E, de fato, isso aconteceu. Quando não foi possível, Tiago Volpi salvou o time da derrota.Se a defesa mostrou evolução e um bom caminho daqui para frente, o ataque fez o contrário e deixou evidente uma dificuldade enorme na criação de jogadas. Não é à toa que foi a segunda partida consecutiva sem marcar gols. Contra o América-MG os problemas já haviam aparecido e contra o Atlético-MG eles foram reforçados, mesmo com Rigoni e Luciano jogando juntos na frente. Apenas uma finalização certa foi efetuada pelos são-paulinos durante o duelo.

A questão, porém, é que a bola não chegava para a dupla, que também não teve uma grande atuação. O time teve uma ligeira melhora no segundo tempo, especialmente nas descidas de Welington, em velocidade, e no aumento das peças mais à frente do meio-campo. No fim da partida, talvez pelo cansaço, o Galo neutralizou essas ações e passou a ameaçar mais. Somente nos acréscimos Gabriel Sara teve uma boa chance e quase abriu o placar.