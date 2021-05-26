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futebol

São Paulo mostra força do elenco na fase de grupos da Copa Libertadores

Tricolor usou titulares em três partidas, mesma quantidade de jogos da equipe reserva. Após classificação em segundo no Grupo E, clube aguarda adversário das oitavas...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mai 2021 às 11:00
Crédito: STAFF Conmebol
O São Paulo mesclou o elenco na disputa do Grupo E da Libertadores da América, chave em que a equipe passou em segundo lugar, com 11 pontos conquistados, se classificando para as oitavas de final da Libertadores. ATUAÇÕES: Bruno Alves, Hernanes e Rojas lideram reservas do São Paulo em vitória na Libertadores
Com o calendário apertado, principalmente pela disputa do Campeonato Paulista, a comissão técnica de Hernán Crespo colocou os titulares principalmente nos três primeiros jogos da equipe na competição continental, em que o clube poderia encaminhar a sua classificação.
VEJA A TABELA E SIMULE JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO E assim o fez. Venceu o Sporting Cristal, no Peru, por 3 a 0, bateu o Rentistas, no Morumbi, por 2 a 0 e empatou sem gols com o Racing, em Avellaneda. Ou seja, sete pontos em três partidas e invencibilidade. Foram cinco gols marcados e nenhum sofrido, praticamente garantindo lugar na próxima fase.
Vieram os jogos da volta da Libertadores e com eles, a fase final do Campeonato Paulista. Com a classificação encaminhada, o Tricolor preferiu poupar jogadores na competição continental para jogar o estadual com força máxima. Jogou com reservas no empate com o Rentistas por 1 a 1, no Uruguai, na derrota para o Racing, por 1 a 0, no Morumbi e na vitória por 3 a 0, sobre o Sporting Cristal, também em casa. Ou seja, com o time alternativo fora, quatro gols marcados e dois sofridos. Junto a isso, a confirmação da classificação, espantando o fantasma da eliminação de 2020. Passar em primeiro ou segundo do grupo? Para Crespo, isso não interessa.
- A gente sempre buscou o primeiro lugar do grupo, mas foi difícil. Perdemos um jogo contra o Racing. Mas independentemente disso, a coisa mais importante é que o São Paulo voltou às oitavas de final depois de cinco anos - disse o treinador, em entrevista coletiva.
Agora, o São Paulo tira a quarta-feira de folga e volta aos treinamentos na quinta-feira. A estreia no Brasileirão está marcada para sábado (29), às 19h, contra o Fluminense, no Morumbi.

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