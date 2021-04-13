São Paulo mostra força defensiva em vitória no Morumbi; leia análise

O São Paulo venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no Morumbi, na noite da última segunda-feira, pelo Campeonato Paulista. Com o melhor ataque da competição, com 16 gols, o que chamou atenção no triunfo foi a defesa são-paulina, que soube controlar bem o setor ofensivo do Massa Bruta.

ATUAÇÕES: Léo Ortiz faz gol contra e São Paulo vence após boas mexidas de Crespo

Crespo preferiu começar a partida com o mesmo trio de zaga que vem ganhando espaço nesta temporada. Arboleda, Bruno Alves e Léo. No meio, o argentino colocou Luan, volante de mais contenção, na vaga do meia Igor Gomes, que jogou contra o São Caetano.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA Essa alteração fez com que o time ganhasse mais 'pegada' no meio, o que facilitou a marcação do rápido setor do Bragantino. De acordo com o' SofaScore', o São Paulo atingiu os dois dígitos em todas as estatísticas de defesa: Desarmes (13), interceptações (11) e cortes (17). A boa atuação defensiva foi exaltada pelo técnico Crespo.

- Contra uma equipe muito bem organizada, difícil de enfrentar... este rival tão difícil, acho que chutou uma vez no primeiro tempo. A equipe demonstrou uma força defensiva contra um ótimo adversário. Em jogos passados, ofensivamente o São Paulo mostrou grandes coisas. Faltava um rival nos colocasse em dificuldade, e encontramos hoje. E o time foi perfeito. A equipe do São Paulo foi perfeita - disse, em entrevista coletiva. Cuidado com faltas e cartões No entanto, o São Paulo precisa tomar cuidado com o número de faltas e de cartões amarelos. No segundo tempo, por exemplo, Daniel Alves cometeu uma falta boba na entrada da área, mas Claudinho bateu na barreira. O Tricolor cometeu 23 faltas, contra 11 do adversário.